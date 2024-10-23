Спектакли близко к тексту

В октябре Москве начал работу 7-й Всероссийский театральный фестиваль «Школьная классика». Он будет проходить в два этапа и продлится до апреля 2025 года. На пресс-бранче в медиа-центре магазина «Библио-Глобус» организаторы рассказали, что в Фестивале принимут участие репертуарные театры городов России и стран СНГ, а в афише на данный момент представлено более 100 спектаклей.

До 2022 года события Фестиваля проходили только в Москве. Постепенно география «Школьной классики» расширялась: в этом году программа пройдет на центральных театральных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Рязани. Среди участников Фестиваля академические, молодежные, камерные театры из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Новоуральска, Минска и Саранска, Калуги, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Самары, Новосибирска. В программу входят драматические, кукольные и музыкальные постановки по произведениям отечественной и мировой литературы на русском и английском языках, предназначенные для школьников с 1 по 11 классы. В афише названия: «Капитанская дочка», «Отцы и дети», «Горе от ума», «Гроза», «Кентервильское привидение», «Воспитание Риты», «Том Сойер», «Маленький принц», «Евгений Онегин», «Барышня-крестьянка», «Недоросль», «Полианна» и многие другие.

Участниками пресс-бранча в Библио-Глобусе стали: создатель и продюсер фестиваля Денис Новосельцев, вице-президент Педагогического Университета «Первое сентября» (инфопартнёр фестиваля) Руфь Браверман; заслуженный артист, актёр РАМТа, ведущий популярных детских программ Юрий Григорьев; актриса театра и кино Инга Оболдина, актриса, театральный режиссёр, педагог, создатель независимого театра ТДМ (Театр Дело Молодых) Екатерина Дубакина, куратор направления «Детские и молодёжные театры» программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России Ольга Акимова, директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «Art Masters» Борислав Володин.

Участники встречи обсудили необходимость приобщения детей к классической литературе и театру, поскольку вместе они помогают развивать интеллект, воображение и творческие способности, а также формирует книжную культуру.

«Афиша Фестиваля похожа на полку с любимыми книгами и с теми, что еще предстоит полюбить. Спектакли тоже нужно научиться «читать», поэтому в фестивальную программу помимо спектаклей вошли обсуждения постановок с режиссерами и актерами, а также конкурс репортерских групп. Театр для нас — это мощный инструмент формирования личности, поэтому мы всегда рады залу, полному школьников!», — сказал Денис Новосельцев, отрывая встречу.

Актуальность спектакля для команды фестиваля заключается не в осовременивании классического сюжета и героев, а в обращении через литературу и театр к глобальным понятиям: дружба, любовь, добро, нравственность, достоинство, уважение к человеку и Отечеству.

«Заставить ребенка прочитать классику достаточно трудно. Поэтому наша задача увлечь спектаклем, мотивировав на прочтение книги, — отметила актриса Инга Оболдина, которая является большим другом фестиваля, — достучаться до молодого зрителя можно только через эмоции, ведь все что чувствовали люди 100 лет назад, мы испытываем и сегодня. В театре дети наблюдают и учатся понимать, что человек чувствует, как он любит, радуется, гневается, грустит, веселится. Ребенок присваивает этот опыт, постепенно осознавая, что в своих эмоциях он не одинок, и понимая, что любые проблемы могут быть разрешены».

Фестиваль «Школьная классика» основан в 2015 году. Критериями при отборе спектаклей для участия в Фестивале, в первую очередь, служат уважение режиссера к замыслу и концепции автора произведений, а также соответствие спектакля принятым возрастным рекомендациям.

«Сегодняшние родители и педагоги часто опасаются вести детей в театр, беспокоясь, как “неокрепшие умы” будут реагировать на режиссерские решения. Что ребенок увидит в спектакле, как потом будет это переживать? И здесь фестиваль «Школьная классика» выступает определенным знаком качества, вызывающим доверие», – говорит Руфь Браверман.

Спектакль по «школьной классике» не должен быть скучным пересказом великого произведения, но и слишком далеко уходить от оригинала тоже не следует. Здесь необходимо найти «золотую середину», понимая, что дети растут в эпоху гаджетов и супертехнологий. Сохраняя важнейшие нравственные и мировоззренческие смыслы, театр облекает эти произведения в доступные школьникам формы.

«Мы живем в цифровом мире, это данность. И особенно важно сейчас обращаться к классике. Такие проекты как “Школьная классика” дают ребятам возможность увидеть фундаментальные произведения под новым углом, потому что театр напрямую обращается к их эмоциям. Я вижу нашу задачу в формировании этого нового взгляда на классику. Мы должны привить современным детям и подросткам интерес к книжной культуре. И для этого можно и нужно использовать и мультимедийные решения, и световые, и звуковые эффекты, даже искусственный интеллект, если это поможет сформировать зрительский и читательский интерес у молодого поколения», — говорит Борислав Володин.

Именно театр способен стать посредником между юным человеком и шедеврами мировой литературы, не всегда предназначенной авторами для детско-юношеской аудитории. «Мы должны сами создавать будущее для наших детей, вести их за собой, быть им примером. Классические тексты должны звучать, и должны звучать как должно! Какая-то часть школьников, благодаря Фестивалю, попадёт в театр впервые. Очень важно использовать этот шанс, чтобы заинтересовать ребят театром и литературой», — подчеркнул Юрий Григорьев.

«Спектакли для детей и подростков — это самое ответственное для артистов. Потому что, безусловно, главная задача создателей спектакля зародить в ребёнке желание возвратиться в театр. Здорово, что существует фестиваль с таким большим репертуаром и которому можно смело довериться», — отметила актриса Екатерина Дубакина.

Разнообразная афиша «Школьной классики» предлагает юным зрителям прекрасную возможность сопереживать, сравнивать, внимательно смотреть и анализировать, развивает эмоциональный интеллект, даёт интересные темы для обсуждения серьезных нравственных вопросов, актуальных во все времена. Именно эта непреходящая актуальность и делает классику классикой.