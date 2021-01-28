Художница Марина Звягинцева воссоздаст на «Фабрике» гигантскую квартиру времен самоизоляции

29 января 2021 года в день рождения ЦТИ «Фабрика» состоится открытие необычной выставки самого масштабного site specific художника России Марины Звягинцевой. «Запертые чувства» на «Фабрике» превратят пространство зала «Оливье» в большую квартиру, заполненную картинами и инсталляциями периода тотальной изоляции весны 2020 года.

«Весной мы были ограничены в передвижениях и были вынуждены заглядывать внутрь себя. Каждый день как День сурка. Этот проект создан для людей, которые мечтают еще раз пережить эмоции, испытанные в замкнутом пространстве во время локдауна, чтобы теперь отпустить их уже навсегда», — говорит Марина Звягинцева.

Открыв оранжевую дверь, зритель оказывается внутри квартиры, где вместо стен — полы, расчерченные скотчем — символом социальной дистанции ушедшего 2020 года. На выставке представлены семь интерактивных инсталляций. Все предметы — убранство жилого помещения — приобретают иной смысл.

В центре гостиной напротив 6-метровой мультимедийной инсталляции, внутри которой художница спрятала ключи к зашифрованным в названиях картин эмоциям, вырос трехметровый стул («потому что мы сидим и пялимся в экран целыми днями» , — уточняет художница). Проект «Упаковка эмоций» разместится в настоящем холодильнике, но вместо продуктов там будут бутылки с меланхолией, тревогой, депрессией, радостью.

В гардеробе — свитшоты и футболки с высказываниями весны-2020 «Не трогайте лицо руками» и «Соблюдайте дистанцию». Кровати в спальне превращаются в морское побережье… Другая работа позволит буквально окунуться в эмоции: в душевой можно будет искупаться в биотипии, написанной с помощью лучей проектора (биотипия — авторский метод, где поток краски отпечатывается на текущей воде).

Под картинами на стенах не привычные названия, а перечень гормонов. Зрителю предстоит самому догадаться, какую эмоцию закодировала художница. Еще один масштабный объект будет построен на улице: клетка, внутри которой расположен стул, как бы предлагает гостям выставки зайти внутрь, почувствовать запертые эмоции и отпустить их. «Запертые чувства» — это способ очищения от прошлого стресса, необходимого, чтобы шагнуть в будущее на позитиве.

«Запертые чувства» — объект, иллюстрирующий запрет на прикосновения.

Марина Звягинцева — один из основоположников паблик-арта в России и самый масштабный site specific художник страны. Визитная карточка Марины — перформативная техника биотипии, которую художница использует в медиа-арте, 3D-объектах и арт-инсталляциях больших и малых форм. С весны 2020 года Марина создает цикл работ, посвященный запертым чувствам и социальным вопросам взаимоотношений между людьми. Эта тема и стала основной для нового периода творчества.

Марина номинант VII Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «ИННОВАЦИЯ» (2012), Премии «АРХИWOOD» (2012), дважды номинант Премии Кандинского (2008 и 2009) и Премии Курехина (2011 и 2018). Марина также является членом Творческого союза художников России, Московского союза художников и Попечительского совета ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».

На протяжении последнего десятилетия Марина Звягинцева как идеолог и куратор программы паблик-арт проектов «Спальный район» развивает идею вторжения современного искусства в культурный вакуум городских окраин. Масштабные арт-объекты Марины установлены во дворах «Высшей школы экономики» в Хитровском переулке, в ЦТИ «Фабрика», в Морозовской детской больнице, Политехническом музее, Центре дизайна ARTPLAY, ИЦ «Сколково», а также на фасадах публичной библиотеки в Норильске, на фасаде ТИАМ в Туле и на фасаде авторской школы Сергея Казарновского «Класс-центр» в Москве.

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