Выставка «НЕИЗВЕСТНЫЙ. БЕССМЕРТНЫЙ. СОЛДАТ.» открывается в «Зарядье»

В Белокаменном подклете Старого Английского двора к Дню Победы представили новую выставку «НЕИЗВЕСТНЫЙ. БЕССМЕРТНЫЙ. СОЛДАТ.»

Стасис Красаускас. Из цикла «Вечно живые»

Неизвестный солдат – один из важнейших образов Великой Отечественной войны. Образ, существующий одновременно в двух измерениях. С одной стороны, неизвестный солдат – часть большой официальной культуры, системы ценностей, ритуалов и символов общегосударственного масштаба. В масштабе же малом, человеческом, неизвестный солдат – это миллионы личных историй, рассказанных и нерассказанных, восстановленных и утерянных. Легенда о неизвестном солдате принадлежит и государству, и каждому отдельному человеку, она бесспорна на обоих уровнях и связывает их друг с другом, формируя самосознание каждого. Основным экспонатом выставки стал солдатский (смертный) медальон – капсула, в которую вкладывался листок с личными данными бойца. Личные опознавательные знаки были введены приказом Народного комиссариата обороны № 138 от 15 марта 1941 г. «Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время», согласно которому, в медальон помещалось два вкладыша. Один изымался похоронной командой, второй – оставался при погибшем солдате. К началу Великой Отечественной войны не было произведено достаточное количество медальонов, поэтому погибших в первый год так сложно идентифицировать. Осенью 1941 года были возвращены ранее отмененные красноармейские книжки, а в конце 1942 года обязательные солдатские медальоны были отменены.

«Во время Великой Отечественной войны в качестве медальонов использовались карболитовые пеналы, в которые вкладывался листок бумаги с данными бойца. Карболит отличается твердостью и крепостью, медальоны, изготовленные из него, должны были сохранять бумагу с данными о солдате и облегчить идентификацию личности в случае смерти. Некоторые солдаты делали личные капсулы из гильзы или из дерева, вкладывая туда бумажку со своими данными. Но зачастую никаких личных знаков у бойцов не было вообще». – рассказывает куратор выставки Евгений Авдеенко. «Нередко бойцы не заполняли бланки: название «смертный» медальон породило суеверие – вписав сведения о себе, обязательно погибнешь. Прошло 77 лет со дня окончания войны, но не видно, когда закончится счет погибших за нашу Родину солдат. Смертные медальоны ежегодно поднимают поисковики».

В кураторской трактовке смертный медальон (на фото) – символ человеческого масштаба, увязывающий образ Неизвестного солдата с каждым из нас. Листок, лежащий в медальоне, может остаться незаполненным – но память народная и личная вписывает туда нужные имена. Вечность создается людьми.

«Так исторически сложилось, что в ходе каждой войны немало погибших солдат остаются неизвестными: их останки либо не были найдены в принципе, либо не могли быть опознаны известными способами. Сотни тысяч павших в Великую Отечественную войну так и не удалось опознать. Таков и солдат, похороненный у Кремлевской стены. Он защищал высоту под Зеленоградом, прикрывая подступы к Москве. Солдат встретил смерть на высоте, которую враг так и не смог взять. – говорит куратор выставки Андрей Иванов: «Безымянность позволяет отвлечься от конкретики и обобщить подвиг, аккумулировать его в символике Неизвестного солдата. Это солдат, погибший и погибающий во всех боях и всех войнах за выживание нашего народа. Таков смысл этого символа для народа и государства». Образ Неизвестного солдата в нашей культуре связан с еще одним символом – неугасающим Вечным огнем у Кремлевской стены и мемориалом «Могила неизвестного солдата».

Могила Неизвестного солдата в столице появилась накануне 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. Из братской могилы у железнодорожной станции Крюково 2 декабря 1966 года извлекли останки неизвестного воина, погибшего в декабре 1941 года. 3 декабря в сопровождении почетного караула прах доставили к Кремлевской стене, где он был погребен. Чуть меньше, чем через год, 8 мая 1967 года открыли один из самых значимых монументов России – «Могилу Неизвестного солдата». Тогда же зажгли доставленный с Марсова поля Вечный огонь.

У Могилы Неизвестного Солдата. 9 мая 1970 г. Фото В.Б. Соболева. Главархив Москвы

Вечный огонь – неугасающий образ памяти, важнейший символ, признанный и принятый как официальной, так и общенародной культурой. Именно поэтому еще одним экспонатом выставки станет факел, которым в 1967 году был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата. Факел все эти годы хранится в Музее истории развития газового хозяйства города Москвы, подведомственном АО «МОСГАЗ» Комплекса городского хозяйства Москва. Столичные газовики с самого первого дня зажжения и до настоящих дней являются хранителями вечного пламени.

Помимо музейных предметов на выставке в мультимедийном формате будут представлены мемориалы и памятники неизвестному солдату, установленные российских городах, – Мурманске, Севастополе, Казани, Новороссийске и других, а также обелиски и стелы, возведенные в небольших поселениях. На зеркальной панели проявятся элементы графики из цикла «Вечно живые» советского художника Стасиса Красаускаса. Аудиальным обрамлением выставки станут стихи на военную тему современного писателя и поэта Александра Пелевина.

На выставке представлены архивные материалы из фондов Главархива Москвы и Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева: копии документов о создании мемориала у кремлевской стены, фото- и кинохроника о захоронении праха неизвестного солдата и создании Могилы Неизвестного солдата.

Кураторы выставки расскажут о традиции вечного огня, которая возникла еще в XIX веке и унаследована разными странами. Гости выставки узнают, как АО «МОСГАЗ» поддерживает неугасимое пламя на Могиле Неизвестного солдата, а также увидят интервью с одним из создателей горелки Вечного огня – инженером Кириллом Федоровичем Ридером.

Выставка «НЕИЗВЕСТНЫЙ. БЕССМЕРТНЫЙ. СОЛДАТ.» работает с 7 мая по 26 июня 2022 года.

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