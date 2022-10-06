Стартовал новый онлайн-баттл PRO BATTLE League

Cтартовал онлайн-баттл от создателей 17-го независимого — PRO BATTLE League. Необходимое количество участников было собрано за два дня, а количество поданных заявок практически достигло тысячи. Скоро узнаем имена новых талантливых артистов!

Онлайн-баттл — это турнир, в котором исполнители создают треки на определенную тему и выясняют, чья песня лучше. Баттлы проводятся по турнирной системе, где первые раунды — отборочные. Многие участники, которые доходили до конца, впоследствии строили хорошую карьеру в сфере музыки. Можем вспомнить Рем Дигга, Noize Mc, HOMIE, когда-то их имена тоже были не на слуху.

Вокруг 17-ого независимого не утихали бурные обсуждения. Баттл в свое время породил интересных в рамках андерграунда персонажей и славился участием в нем уже известных (Егор Крид, Эльдар Джарахов, Oxxxymiron). Все находились в ожидании 18-ого, но его не будет. И это к лучшему, ведь нас ждет еще более крутой проект — PRO BATTLE League.

PRO BATTLE League — это конкурс, где не важно состоявшийся ты артист или нет, все находятся в равных условиях. Проект дает полную свободу самовыражения и шанс побороться за 50 000 рублей. Это отличный старт, чтобы заявить о себе и найти своего слушателя. Не обязательно собирать стадионы и организовывать концерты, чтобы поделиться творчеством, передать чувства и эмоции.

Мероприятие пройдет в 5 этапов. Принимаются только треки, записанные специально для батла, не выпускавшиеся ранее на цифровых площадках. Судейство баттла проходит онлайн на прямых трансляциях. Призовой фонд проекта составляет 100 000 рублей. Участие бесплатное.

Тема 1-го раунда: «Так лучше».

Треки принимаются до 14 октября включительно (до 23:59).

Одним из партнеров проекта является приложение «ПАНЧ», в котором можно создавать музыку, продвигать ее и развиваться как артист. Участники могут записывать демки, выбирая бит из большой библиотеки и накладывать различные эффекты. Также будет возможность получить грант на обучение по программе «Менеджмент в музыкальном бизнесе» в Бизнес-школe RMA и эксклюзивный продакшн от NO Beatz.

Судьи проекта: LeanJe, R1Fmabes, CHOOZE, Никита LAMPOWAY, Love, Death & Robots, Музыкант вещает, Сергей Подосинов, Роман Сурков.

«PRO BATTLE League» — музыкальный проект, стартовавший 26 сентября от организаторов 17-го независимого. Проект создает все условия, чтобы участники могли творить и развиваться, а студии-партнеры предоставляют бесплатную запись на студиях в разных городах.

«PRO BATTLE League» — это быстрый турнир, который даст трамплин вашему творчеству.

Сайт проекта: https://lk.sferoom.space/tournaments/11/members .

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