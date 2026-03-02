В Музее Москвы на выставке “Семья — мое наследие” научат искать предков с помощью нейросетей

26 марта в Музее Москвы стартует интерактивная выставка-исследование «Семья — мое наследие». Это проект Центра сохранения семейной и корпоративной памяти «След поколений», который предлагает пересобрать свою идентичность, используя архивы великих династий и современные технологии. Выставка пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Зачем идти?

Архивы династий против цифрового забвения: выставка будет работать как интерактивный конструктор для тех, кто хочет восстановить свою родословную. Итак, как устроена главная лаборатория памяти этой весны:

Иммерсивный опыт: в ольфакторной зоне выставки можно будет буквально почувствовать историю через запахи званых обедов старой Москвы.

Графологический баттл: посетители смогут сравнить свой почерк с манускриптами великих российских персон.

Тайны династий: организаторы обещают рассказать мало известную историю о том, как шедевр Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» десятилетиями служила в семье театральным реквизитом, прежде чем попасть в Эрмитаж.

Помимо экспозиции с личными вещами династий Морозовых и Бенуа, на площадке пройдет серия паблик-токов. Среди спикеров — от бизнесмена Левана Васадзе до историка-генеалога Станислава Думина. Темы дискуссий: от влияния паттернов предков на бизнес-стратегии до того, почему знание корней — это лучшая психологическая опора в турбулентные времена.

Главный интерактив: каждый гость сможет вписать свою фамилию в коллективную «Книгу памяти», которую по завершению выставки издадут и передадут в музейные фонды как документ эпохи.

«Аналогов этому проекту в России еще не было. Мы создаем площадку для качественного диалога между поколениями, где через генеалогическое просвещение формируется культура сохранения истории рода как фундаментального элемента патриотизма, — отмечает Олеся Шинина, основатель и идеолог проекта и директор АНО «След поколений». — Наша цель — помочь найти личные смыслы и опору в героях своего рода, осознав масштаб собственной причастности к истории страны».

Выставка состоится в Музен Москвы (Зубовский бульвар, 2 с 2) с 26 марта по 30 апреля 2026 года. Интересные особенности выставки отражены на сайте следпоколений.рф.