Участники международного мотопробега возложили цветы у Музея Победы

12 июля делегация международного мотопробега в честь 80-летия Великой Победы сделала остановку возле Музея Победы в Москве. Путешествие по городам-героям и городам воинской славы организовало сообщество мотоциклистов «Harley Owners Group Russia & CIS» при участии мотоклуба «Железные птицы».

Колонна из 30 мотоциклов прибыла на территорию мемориального комплекса на Поклонной горе. Участники мотопробега возложили цветы к Огню Памяти и Славы возле Музея Победы и почтили минутой молчания память всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

После церемонии возложения колонна мотоциклистов отправилась к Ржевскому филиалу Музея Победы — мемориалу Советскому солдату. В Тверской области участники мотопробега провели торжественный митинг и возложили цветы в память обо всех павших в сражениях.