Объявлен старт 12 сезона конкурса «Рисуем вместе с Комус»!

К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 4 лет независимо от региона проживания. Работы принимаются до 15 сентября включительно. Подведение итогов состоится на финальном мероприятии в Москве. Участие бесплатное.

Теперь официальный сайт проекта разделен на три вкладки – «детям», «взрослым» и «учителям». Все о конкурсе для детей и взрослых, а также сопутствующая профильная информация находятся в соответствующих разделах. Учителя и директора школ найдут в своей вкладке полезные материалы по современной организации учебного процесса, оснащению образовательных учреждений. А также смогут принять участие в различных семинарах, подать заявки на гранты. Раздел для педагогов заработает совсем скоро и представит собой платформу для обмена опытом и коммуникации между учителями.

Первые 4000 авторов в детских номинациях конкурса, чьи работы прошли модерацию, гарантированно получат подарок от «Комус» и партнеров конкурса. Среди основных призов – планшеты, большие наборы конструкторов, арт-боксы, а также сертификаты на покупку в интернет-гипермаркете «Комус» и денежные призы. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в октябре в Москве.

У маленьких конкурсантов есть возможность стать победителями в номинациях: «Лучший рисунок», «Лучшая поделка», «Лучшая работа, выполненная при помощи компьютерных графических программ», «Лучший рисунок с включением логотипа Комус».

В последней номинации необходимо соблюдать тематики: «Сказочный мир Комус» и «Комус меняет мир».

Взрослые поборются за лидерство в номинациях: «Лучший рисунок», «Лучшая фоторабота», «Лучший видеоролик или видеоанимация», «Лучший комикс», «Лучшая работа, выполненная при помощи компьютерных графических программ», «Декоративно-прикладное искусство». Во всех взрослых конкурсных работах должен присутствовать логотип компании «Комус». В этом сезоне организаторы разделили всех взрослых участников на категории «любители» и «профессионалы» для более объективной оценки конкурсных работ.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо заранее ознакомиться с полными правилами и требованиями к работам. А далее направить работу через специальную форму на сайте: прикрепите фотографию рисунка или поделки или добавьте ссылку из видеохостинга на ваш видеоролик.

Оценивать работы участников будут профессиональные члены жюри. Это известные деятели культуры, художники, дизайнеры, актеры и т.д. Ознакомиться с обновленным списком жюри можно на официальном сайте проекта.

Итоги конкурса подведут 22 сентября 2022 года, а победителей наградят на финальном празднике, который пройдет в октябре в Москве. Формат мероприятия будет определен позже – следите за новостями на официальном сайте проекта.

Традиционно по завершению сезона пройдет онлайн-квест «Рисуем вместе с Комус» с подарками от компании-организатора.

В этом сезоне все желающие также смогут поучаствовать в бесплатных творческих мастер-классах. Для детей это будут вебинары по теме «Детский старт-ап: от увлечения к бизнесу». Тема взрослых онлайн-встреч — «Личный бренд художника. От хобби к профессии». Предусмотрено выполнение итоговой работы, а также, в случае успешного прохождения, сертификат слушателя.

Все подробности представлены на официальном сайте конкурса «Рисуем вместе с Комус» — www.risuemvmesteskomus.ru .

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