Стартовали съемки комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли

Онлайн-кинотеатр KION и компания «Место силы» Валерия Федоровича и Евгения Никишова объявляют о начале съемок комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Его герой, дворник детского дома, позиционируется авторами семейной комедии как современный Робин Гуд и Юрий Деточкин из фильма «Берегись автомобиля!». Снимает сериал из восьми эпизодов режиссер Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», сериал «Отпуск»). Также в ролях — Анна Уколова («Домашний арест»), Сергей Лавыгин («Горько!»), Григорий Дудник («Патриот») и Светлана Суханова («Полицейский с Рублевки»). Сериал «Дядя Леша» будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Дядя Леша – обычный дворник, который работает в детском доме в небольшом городе. По ночам он грабит дома состоятельных жителей, а награбленную добычу он тратит на нужды этого же детского дома. Его схема дает сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лешу «за работой». Герою ничего не остается, кроме как взять молодежь в подельники… С этого момента жизнь дяди Леши превращается в аттракцион, и ему предстоит решить гору проблем от своих новых «компаньонов», запутать расследование своих же преступлений, вернуть доверие любимой женщины, расплатиться за серьезные ошибки прошлого, а самое главное — реализовать до конца свой «план Робин Гуда». Жизнь его подельников тоже меняется — ведь благодаря этой авантюре они обретают «отеческую фигуру».

«Добрая и светлая история. И приятно и сложно сыграть такого персонажа как дядя Лёша», – говорит актёр Тимофей Трибунцев.

«Сериал «Дядя Леша», к съемкам которого мы приступаем с замечательной командой партнеров, на мой взгляд, не чистая комедия. Я бы назвала его многослойным произведением, над которым зритель сможет и посмеяться — все-таки обстоятельства наших героев комедийные, к тому же, будет немало курьезов и поводов задуматься, ведь линию жизни дяди Леши, героя Тимофея Трибунцева, интересно анализировать. Я играю в сериале директрису детдома, бескомпромиссную женщину, для которой авторы сценария подготовили крутой жизненный поворот», – комментирует актриса Анна Уколова.

«Мой персонаж, следователь Павлов — принципиальный, въедливый сыщик с твердыми убеждениями: зло должно быть наказано, справедливость превыше всего, вор должен сидеть в тюрьме. Тем неожиданней для него станет столкновение с дядей Лёшей, выбивающимся из общего ряда преступников. По иронии судьбы переплетаются и личные обстоятельства героев, что только усилит интригу для зрителя. Мы снимаем добрую, искреннюю историю о неравнодушных людях», – рассказывает актер Сергей Лавыгин.

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