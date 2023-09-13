Уик-энд с Вуди Алленом

С 15 по 17 сентября в «Художественном» совместно с кинокомпанией «Вольга» состоится серия показов фильмов Вуди Аллена в преддверии выхода 50-го фильма режиссера «Великая ирония».

В рамках уик-энда зрители увидят эстетскую ретродраму «Колесо чудес», ироничную оду утраченному городу «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях, а также «Светскую жизнь» — ностальгическую комедию об изнанке Голливуда 1930-х с Кристен Стюарт и Джесси Айзенбергом.

«Режиссеру, приближающемуся к 90-летию, простительно то, что он давно работает в жанре «ретро» — в нем сняты лучшие его фильмы последнего времени, в том числе «Колесо чудес», «Светская жизнь», да и «Дождливый день в Нью-Йорке» имеет сильно выраженный привкус прошлых времен, что, вероятно, и привлекает современную аудиторию. Кино по-прежнему удается Вуди прежде всего благодаря его писательскому мастерству. Его сценарии — это мастерски сочиненные «короткие рассказы» с лаконично прописанными персонажами, классической структурой повествования, быстрыми игривыми диалогами и милыми старомодными шутками, оценить которые, несмотря на всю их легкость и простоту, могут лишь зрители с достаточным уровнем культуры и интеллекта» — Стас Тыркин, программный директор «Художественного».

«Колесо чудес» (2017)

Эстетская ретродрама с Джастином Тимберлейком, Кейт Уинслет и Джуно Темпл. Судьбы четырех героев переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия об изнанке Голливуда 1930-х с Кристен Стюарт и Джесси Айзенбергом. Вслед за молодым уроженцем Бронкса Бобби Дорфманом зритель отправится сначала в Голливуд, где Бобби отыщет свою любовь, а затем вернется в Нью-Йорк, где героя захлестнет водоворот светской и клубной жизни.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Ироничная ода Нью-Йорку. Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селена Гомес находят и теряют друг друга в суете любимого города Вуди Аллена.

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