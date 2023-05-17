Стартовали съемки молодёжьного сериала «Некрасивая»

Кинокомпания СТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), Черноморская киностудия и ORANGE STUDIO приступили к съемкам сериала «Некрасивая». Режиссером-постановщиком выступит Таисия Игуменцева («Дорога на» (2012) - первый приз в программе студенческих картин «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале, «Отдать концы», (2013) - «Золотая камера» Каннского кинофестиваля - награда за режиссерский дебют, «30 свиданий» (2016).

Из-за забинтованного лица в детском отделении ее зовут Мумия. За два месяца изуродованной Ане пришлось серьезно повзрослеть. До аварии – это красивая, уверенная в себе школьница. После – замкнутое, циничное существо, готовое «напасть» даже на тех, кто пытается ей помочь. Каждый день Аня ищет новые причины, чтобы жить дальше, и новые уловки, чтобы остаться в больнице. Ведь недавно у нее появилась цель – убить лежащего в коме виновника той самой аварии, в которой погибли её родители. Для выполнения своего плана Аня собирает команду пациентов-неудачников, но в процессе подготовки понимает, что месть – это не лекарство.

Продюсеры: Сергей Сельянов, Максим Уханов, Андрей Рыданов, креативный продюсер: Павел Полуйчик, автор сценария: Сергей Лагодин, оператор-постановщик: Алексей Шубаков, художники-постановщики: Александра Фатина, Александр Холодцов. В ролях: Варвара Володина («Черная весна»), Виталий Андреев («Трудные подростки»), Антон Рогачев («Конец света»), Кузьма Котрелев («ЮЗЗ»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Василий Кортуков («Ольга», «Горько»), Ольга Тумайкина («И снова здравствуйте»), Денис Зайнуллин, Регина Тодоренко, Марина Поддубная.

Сергей Сельянов, продюсер:

– Выбор режиссера на такую, скажем прямо, сложную историю – не простая задача. Мы остановились на Таисии Игуменцевой. Не только потому, что она в свое время получила приз на Каннском фестивале. На наш взгляд, она одинаково хорошо чувствует себя и в драме, и в комедии. Ей удалось собрать настоящий ансамбль из молодых, но уже опытных и безусловно талантливых артистов.

Павел Полуйчик, креативный продюсер:

– У нас дерзкий, молодежный сериал в жанре драмеди. Главная героиня – Аня в 15 лет потеряла в аварии родителей. У нее шрамы на лице. Она зла на весь мир. И отказывается снимать бинты с головы. Но не пугайтесь – это не мрачная социальная драма. Это увлекательный разговор со зрителем на очень серьезные темы. Как принять себя и жизнь во всем её многообразии? Как научится справляться со шрамами не только на теле, но и в душе? Как принимать болезнь и потерю близких? Ведь поначалу «Некрасивая» Аня решает убить виновника аварии, который оказался в той же больнице. Основной посыл сериала: боль нельзя залечить болью, местью, агрессией, внутреннюю пустоту можно заполнить только любовью и поддержкой. Только тогда ты сможешь выкарабкаться и пережить это невыносимый стресс. Мы считаем, что эта история будет созвучна многим подросткам, оказавшимся в трудных ситуациях.

Съемки продлятся до середины июня.

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