СИАМ — виртуальный синти-поп-рок артист и супергерой из собственной комикс-вселенной. Это первый в мире проект, бэкграунд которого основан на событиях авторских комиксов. Личность фронтмена держится в секрете, на выступлениях исполнитель носит маску динозавра. Артист давал концерты в «1930 Moscow» и IZI CLUB, выпустил кавер на хит Акулы «Такая любовь», клипы музыканта набирают до миллиона просмотров. Осенью этого года СИАМ отправится в большой тур по Японии, в рамках которого посетит Токио, префектуру Айти, Осаку и другие города.
Комикс-бой СИАМ выпустил альбом хитов в акустических версиях, 2024