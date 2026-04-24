Коллекция «Неопытная муза» — совместная коллаборация DREAMS by Alena Akhmadullina и Литрес

DREAMS by Alena Akhmadullina совместно с книжным сервисом Литрес представили уникальную коллаборацию — коллекцию «Неопытная муза», посвященную выдающимся русским поэтессам. Проект виртуозно сплетает мир моды и литературы, переводя поэтические строки в выразительные визуальные образы. Название коллекции отсылает к первому сборнику Анны Буниной, одной из пионеров профессиональной поэзии в России начала XIX века. Эта тщательно продуманная капсульная коллекция — дань уважения женской поэзии, где каждая вещь становится своего рода текстом, раскрывающим глубинный смысл литературы.

Основные мотивы коллекции черпают вдохновение из творчества Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Надежды Тэффи и упомянутой Анны Буниной. Через призму модных решений, проект переосмысливает темы женской любовной лирики. Образ музы предстает как воплощение вдохновения, а любовь — как источник света, чувств и духовного обновления. Особенно выделяются модели с цитатами Анны Ахматовой: например, платье с эффектным воротом и регулируемым поясом украшено строками «Любовь покоряет обманно, / Напевом простым, неискусным». Футболка дополнена мотивирующей цитатой «Я научилась просто, мудро жить, / Смотреть на небо и молиться Богу, / И долго перед вечером бродить, / Чтоб утомить ненужную тревогу», а также изящным символом руки, тянущейся к звезде.

Визуальная составляющая капсулы — это результат кропотливой работы художников DREAMS by Alena Akhmadullina, которые создали авторские иллюстрации. Центр притяжения коллекции — комплект из юбки и бомбера с масштабным принтом, олицетворяющим собой поэзию и музу. Вдохновленные строками поэтесс, образы муз, солнца, звезд и облаков формируют утонченную и артистичную атмосферу. Цветовая палитра коллекции напоминает страницы любимых поэтических сборников, а гармоничное сочетание женственных деталей с современными спортивными силуэтами придает бренду новое, романтическое звучание.

Коллекция включает в себя платья, футболки, юбки, костюмы и другие элементы гардероба. Каждая единица одежды продолжает плодотворный диалог между литературой и модой, объединяя поэтическое наследие с актуальными трендами. «Неопытная муза» — это коллекция, созданная для современной женщины, которая видит в одежде тонкий, но выразительный способ самовыражения.

