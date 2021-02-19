23 февраля для мужчин в Галерею Классической Фотографии вход бесплатный!

В честь Дня защитника Отечества для мужчин сделали бесплатный вход в Галерею Классической Фотографии. В трёх действующих экспозициях – суровая мужская фотография.

Фото – Петер Корниш. Внук приехал, 1985 год

23 февраля вход в Галерею Классической Фотографии станет бесплатным для представителей сильного пола. В этот день можно посмотреть экспозицию индустриального фотографа Артёма Василькова «Герой-локомотив», посвящённую железнодорожной индустрии. Блестяще выполненные снимки паровых локомотивов, сделанные полуформатными и форматными камерами, открывают зрителю всю красоту и мощь стальных гигантов эпохи промышленной революции. На выставке можно увидеть не только фотографии паровозов, но и артефакты, которые удалось собрать автору: например, отрезки дореволюционных рельсов с заводскими клеймами или часть огромной коллекции старинных паровозных гаечных ключей.

Ретроспектива Петера Корниша «Течение времени» неизменно вызывает ностальгические чувства у тех, кто провёл детство в деревне, а сейчас живёт в мегаполисе. Через призму своего фотоаппарата Корниш сумел запечатлеть исчезающую жизнь венгерской деревни и судьбы тех, кто вынужден покинуть родные места и отправиться на заработки в большие города. В экспозиции собраны избранные фотоработы, посвящённые традиционному укладу и быту жителей Трансильвании и Прикарпатья. Это та Венгрия, которую мы никогда не увидели бы, если бы не полувековой труд венгерского фотохудожника.

Неоднократно выставлявшаяся экспозиция «Оригинальная копия» адресована не только знатокам и коллекционерам. Её послание гораздо шире. Она открывает дверь в мир «высокой фотографии» всем, кто ценит искусство «остановившегося мгновения». В экспозицию вошли работы самых ярких представителей мировой фотографии XX века: Сальгадо, Куделка, Кляйн, Дртикол, Эванс, Фарер, Фридландер, Эрвитт.

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