САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Композитор Джеймс МакМиллан объявлен композитором-резидентом Петербургской филармонии в сезоне 2021-2022

27 ноября в Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова осуществит две российские премьеры сочинений современного шотландского композитора Джеймса МакМиллана. В сезоне 2021-2022 Джеймс МакМиллан объявлен композитором-резидентом Петербургской филармонии: цикл, включающий его сочинения, объединит три концерта, планируется, что его заключительной программой в феврале продирижирует сам автор. Проект реализуется в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

Композитор Джеймс МакМиллан

27 ноября в первой программе цикла под управлением Александра Титова Академический симфонический оркестр осуществит российские премьеры таких сочинений Джеймса МакМиллана, как симфоническая фантазия «Британия» (1994) и Larghetto (2009, оркестровка 2017). Также в программу вошли шедевры русской музыки – «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь» и кантата Прокофьева «Александр Невский», солистка – меццо-сопрано Олеся Петрова. Участие в концерте принимает Хор Санкт-Петербургской консерватории.

18 декабря, в рамках программы XXI Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», также впервые в России в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Василия Синайского прозвучит сочинение Ein Lämplein verlosch (2018, аранжировка для струнного оркестра – 2019). В программе также – Первый скрипичный концерт Шостаковича (солист – всемирно известный скрипач Вадим Репин) и Третья симфония Брамса.

Завершится цикл концертов с музыкой Джеймса МакМиллана 5 февраля 2022 года, когда Академический симфонический оркестр исполнит под управлением композитора сочинение, с премьеры которого в 1990 году началась его мировая слава – «Исповедь Изобель Гоуди», а также впервые в России – Концерт для саксофона с оркестром (2017). В программу также войдут шедевры русской симфонической музыки – фантазия «Франческа да Римини» Чайковского и фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

«Значительное влияние шотландской музыки в моих сочинениях сочетается с важной ролью ритмического начала, демонстрирующей влияние Стравинского, Мессиана и некоторых композиторов-минималистов, – писал Джеймс МакМиллан, – Моя философия композиции преодолевает рамки сосредоточенности на себе, обрекающей новую музыку на существование в своеобразном «гетто»: я стремлюсь к общению с более широкой аудиторией, избегая при этом популизма… “Модернистское” рвение послевоенного поколения композиторов, которые пытались отказаться от любого продолжения традиции, кажется мне проклятьем. Я уважаю традиции во многих формах, будь то культурные, политические или исторические, и в непрерывном и деликатном изучении старых форм, непреходящих верований и устойчивых ценностей вижу путь к обретению новых способов выражения. Влияние старого и эксперименты нового не должны казаться чем-то взаимоисключающим».

Джеймс МакМиллан – один из самых успешных современных шотландских композиторов. Широкая слава пришла к нему в 1990 году, с успешной премьерой сочинения «Исповедь Изобель Гоуди» на крупнейшем в Великобритании фестивале BBC Proms. Его Концерт для ударных Veni, Veni Emmanuel (1992) насчитывает более пятисот исполнений по всему миру, в том числе такими значимыми коллективами, как Лондонский симфонический оркестр, Нью-Йоркский и Лос-Анджелесский филармонические, Кливлендский оркестр. В числе других крупных работ композитора – кантата «Семь последних слов на кресте» (1993), Quickening (1998) для солистов, детского хора, смешанного хора и оркестра, оперы «Инес де Кастро» (2001) и «Жертвоприношение» (The Sacrifice) (2005-2006), Страсти по Иоанну (2007), Страсти по Луке (2013), Симфония №5 «Великий неизвестный» (Le grand Inconnu) (2018).

Джеймс МакМиллан становился ключевой фигурой таких крупных событий и площадок, как Эдинбургский фестиваль (1993, 2019), Саутбэнк-центр (1997), композиторская неделя BBC в Барбикане (2005), Фестиваль в Графенегге (2012). В числе интерпретаторов музыки Джеймса МакМиллана – солисты Эвелин Гленни, Колин Керри, Жан-Ив Тибоде, Вадим Репин, дирижеры Леонард Слаткин, сэр Эндрю Дэвис, Марин Олсоп, Дональд Ранниклс, хореограф Кристофер Уилдон. Его записи выпущены такими лейблами, как BMG/RCA Red Seal, BIS, Chandos, Naxos, Hyperion, Coro, Linn and Challenge Classics.

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