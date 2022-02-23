Вышел фантастический клип Юлии Райнер про девушку, которая умеет любить

Сюжет происходит в ближайшем будущем, где люди не испытывают абсолютно никаких чувств и постоянно находятся в состоянии полного эмоционального безразличия. Главное — мерч, деньги, фейк, хайп, понты. Среди всего этого нигилизма появляется человек с душой, он может любить. Это главная героиня клипа, мимо которой, конечно, не может пройти общество и ученые,- как ей это удалось? Она предстает в объективе камер в качестве подопытного кролика с датчиками и компьютерами, изучающими ее нутро и транслирующими на холодные мониторы.

Само видео получилось модным и даже фантастическим. «Все началось с песни, которая создает оболочку счастливого настроения, при этом в ней заложен драматический вайб. Пришла мысль рассказать об отсутствии чувств в будущем, которое совсем скоро может наступить. Многие сейчас увлечены собой, проводят время в одиночку, не видятся с родными и близкими, в общем, не думают ни о ком, кроме себя. Все настоящее меркнет и опошляется, поэтому вероятность наступления такого будущего очень велика. Появление человека, который умеет переживать и чувствовать какие-либо эмоции в принципе, практически невозможно, поэтому задача окружающих — изучить и опровергнуть. Это основная концепция истории “Happy end”», — делится режиссер Тарас Голубков.

Перед съемочной группой стояла задача — сделать визуал, который наполнен контрастными образами и элементами. Они с одной стороны транслируют идею, а с другой — сами по себе фактурны и, следовательно, цепляют современного зрителя.

Образ главной героини получился невесомым, невинным и чистым. Стиль клипа соответствует последним трендам, но при этом имеет свою историю и фишку. Такое видео будет интересно к просмотру не только обывателям, но и ценителям жанра. Минимализм — новое слово поколения, конкретно в этом клипе он позволяет полностью передать образ героини и песню потрясающей Юлии Райнер, сконцентрировав внимание зрителя на самом необходимом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.