Сегодня празднует день рождения композитор Андрей Литягин – человек, подаривший десяткам, если не сотням миллионов слушателей группу «Мираж». 30 с лишним лет назад этот коллектив ворвался в российский шоу-бизнес и стал своеобразной альтернативой официальной музыке и настоящим глотком свежего воздуха.

Хотя никто, конечно, не задавался целью подсчитать самиздатовские катушки, разошедшиеся по просторам нашей необъятной Родины в 80-90-годы, но даже по самым скромным подсчетам, «Мираж» - это мультиплатиновый проект. Песни «Миража» по-прежнему звучат на радио, ролики собирают миллионы просмотров, и ни одна вечеринка не проходит без легендарных хитов. Этим ошеломляющим успехом группа обязана своему создателю и продюсеру Андрею Литягину. Математик по образованию и композитор по призванию, он с абсолютной точностью смог «вычислить» формулу успеха.

Фирменное звучание группы «Мираж» сбивало с толку не только рядовых слушателей, но и маститых музыкантов. Как-то Владимир Холстинин, гитарист и основатель группы «Ария», признался, что когда впервые услышал и увидел «Мираж» по телевидению, то не сразу понял, что это русская группа, на таком высочайшем уровне всё было сделано.

Звучание песен «Миража», действительно, было фирменным и узнаваемым. И, кстати, многие музыканты в дальнейшем безуспешно пытались воспроизвести этот звук и аранжировки, да и до сих пор и пытаются сделать это. Андрей Литягин стал едва ли не основоположником целого направления в отечественном шоу-бизнесе, но разгадать его секрет и повторить успех так никому и не удалось.

Детище Андрея Литягина стало практически первой российской «Фабрикой звёзд». Практически все бывшие солистки коллектива – и Наталья Ветлицкая, и Ирина Салтыкова, и Татьяна Овсиенко – добились известности и славы. А кое-кто из бывших солисток никак не хочет расставаться с любимыми хитами и многие годы выезжает на своей былой славе и причастности к истории легендарного коллектива. Андрей Литягин, автор всей музыки «Миража» и 25 процентов текстов песен, единственный владелец торговой марки «Мираж», уже не один год пытается урезонить девушек и объяснить им, как работает закон об авторском праве.

Пока официальные представители композитора гоняются по всей России за нарушительницами закона, сам он живёт и работает за рубежом, буквально днюя и ночуя в студии. Как и много лет назад в России, сегодня композитор чрезвычайно востребован за её пределами. И, по его признанию, вынашивает планы создания нового проекта: «Я много лет живу за рубежом, занимаюсь проектами, надеюсь добиться серьёзного успеха. Новую группу планирую делать только в Европе или где-нибудь ещё, уже есть кое-какие намётки. Надеюсь, на этот раз на английском языке».

В том, что если Андрей Литягин решит заняться новым проектом, успех ему обеспечен, сомневаться не приходится. Музыкальное чутьё, помноженное на талант и колоссальный опыт, его гарантируют. «Как только на свет появляется что-то модное, созвучное времени, оно сразу получает право на успех, и очень быстрый!» - уверен музыкант.

В этом году композитор и продюсер, создатель и основатель группы «Мираж» Андрей Литягин впервые нарушит многолетнюю традицию и отметит свой день рождения без своих коллег и друзей – солистки «Миража» Екатерины Болдышевой и гитариста Алексея Горбашова. Но винить в этом он должен только себя самого: песни «Миража» остаются такими же популярными, как и 35 лет назад, а сама группа постоянно куда-то едет и летит – география их гастролей просто невероятна.

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