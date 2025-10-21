Оплата публикаций

«Достали с того света, а всё ему не это»: в «Вампирах средней полосы» у героя новое лицо

вампиры средней полосы - женек
Фото: онлайн-кинотеатр START

В конце второго сезона культового хита «Вампиры средней полосы» дед Слава «воскресил» Женька, но меньше проблем от этого не стало — пропавший парень все еще числился в розыске. Немного покумекав, Жан и дед Слава нашли выход: французский доктор оказался профи не только в медицине, но и в пластической хирургии. Женьку сделали новую внешность, но теперь юный вампир стал подозрительно похож на Игоря Якушева из «Папиных дочек. Новых». Слов благодарности пока не последовало, но, как заметил Станислав Вернидубович — со старой рожей много не находишь. 

