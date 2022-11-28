Музей нумизматики представит коллекционные издания на ярмарке non/fiction

В книге «Пришел. Увидел. Победил», посвящённой монетам Древнего Рима, показано формирование образа римского императора, атрибутов и содержания императорской власти. Главенствующей темой как издания, так и положенной в его основу выставки стали деяния выдающихся людей, императоров и полководцев. Влияние личности на события, первичность индивидуальности, антропоцентризм, на котором строилась римская цивилизация, отчётливо прослеживаются через портретные изображения на монетах.

Книга «Сокровища Древней Греции» раскрывает масштаб культурного влияния греческой цивилизации на мир через многогранность полисной чеканки. Редчайшие золотые монеты с изображениями богов и их атрибутов, эмблемами городов и промысловыми товарами являют собой яркий источник, иллюстрирующий распространение греческих традиций. В книге освещаются также открытия научной мысли и технологические изобретения, достижения архитектуры и уникальные черты мифологии Древней Греции.

Выпуск каждого из изданий приурочен к открытию одноимённых выставок, действующих в данный момент в Музее. Книги рассчитаны как на узких специалистов, коллекционеров-нумизматов, так и на широкий круг читателей. Издания снабжены фотографиями и описаниями выставочных экземпляров монет. Каждая из книг представляет собой полноценный труд по культуре античных государств.

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