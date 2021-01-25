«Все в сад! или Русская классика в цветах»: актеры театра и кино читают классические произведения в парке «Царицыно»

1 февраля 2021 года сразу на нескольких популярных онлайн-платформах состоится премьера нового уникального проекта «Все в сад! или Русская классика в цветах» с участием известных артистов театра и кино. Михаил Горевой, Мария Берсенева, Дарья Повереннова, Евгений Воскресенский, Виктория Полторак и Дмитрий Белоцерковский читают русскую классику на уходящей летней натуре в парке «Царицыно», в специально созданных для проекта декорациях и красивых исторических костюмах.

Первый альманах «Все в сад! или Русская классика в цветах», состоящий из шести коротких эпизодов (общий хронометраж – 81 минута), – это лишь начало большого культурно-образовательного проекта, который реализуется кинокомпанией «Русское кино» при содействии Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП) и Музея-заповедника «Царицыно». Его цель – напомнить нам о силе и красоте русской литературной классики, преподнести ее в интересной и доступной каждому форме и, наконец, передать любовь к ней новому поколению – что особенно важно в период, когда многие школьники учатся «на удаленке».

По сути, «Все в сад! или Русская классика в цветах» для каждого зрителя станет маленьким домашним театром, в котором он сможет побывать в любой момент. Художественно-исторический альманах будет представлен на платформах Okko, Ivi, «Кинопоиск» и в других онлайн-кинотеатрах.

В первом эпизоде альманаха Михаил Горевой прочитает короткий рассказ Антона Чехова «Дорогая собака». «Когда мне сказали, что я буду читать произведение Чехова, я был в восторге, потому что это мой любимый автор… – признается актер. – Мне было предложено два произведения: “Дорогая собака” и “Егерь”. Я выбрал первое, потому что уже три года живу со своей любимейшей собакой по кличке Боб. Это моя первая собака, и я никогда в жизни не испытывал такого чувства любви, какое сейчас испытываю к своему питомцу! Конечно же, рассказ заиграл внутри меня новыми красками».

Мария Берсенева представит произведение «Лес и степь» Ивана Тургенева. Актриса говорит: «Сейчас все меньше и меньше читают классику, возможно, из-за этого молодежь зачастую не может излагать свои мысли развернуто. Очень радует, что в образовательных целях снимаются такие фильмы – мне кажется, сейчас это нужно и подрастающему поколению, и взрослым. Мы не должны забывать нашу культуру, наших классиков. Ведь какие приводятся невероятные описания природы, человеческих отношений, взглядов, жестов, мимики, чувств! Все это так красиво и не должно уходить в небытие».

Дарье Поверенновой достался малоизвестный широкой аудитории, но очень романтичный рассказ Александра Куприна «Золотой петух». «Я считаю проект интересным, потому что в нынешнее время редко где можно услышать классику, – комментирует Дарья. – Произведение “Золотой петух” – неожиданное и в какой-то степени нестандартное. Я думаю, что это некая ода солнцу или ода природе, ода тому, что нам неподвластно, непонятно».

Молодой актер Дмитрий Белоцерковский в рамках проекта будет читать прозу Сергея Есенина – рассказ «Бобыль и Дружок»: «Когда я стал разбирать материал, я начал погружаться в суть рассказа. Сперва мне показалось, что я совершенно не прочувствовал это произведение. Но начав перечитывать еще и еще, я стал вникать в атмосферу и сказал про себя: “Да, Сергей Есенин – гений!”».

Евгений Воскресенский в своей неповторимой трагикомедийной манере отыграет по ролям всех персонажей рассказа «Уха» Ивана Гончарова: «Это такая пастораль о деревенской жизни, я бы сказал даже, дачной. Рассказ дает нам возможность, с одной стороны, познакомиться с жизнью XIX века, с другой стороны, предложить новую форму общения. Мои мама и бабушка – преподаватели русского языка и литературы, и я прекрасно понимаю, что у нас сейчас люди мало читают классику, поэтому пропагандировать ее нужно обязательно».

Актрисе Виктории Полторак создатели проекта доверили читать прозу Александра Блока. И образ, и рассказ очень необычные, о чем говорит даже название произведения: «Сказка о той, которая не поймет ее». Виктория признается, что ей самой потребовалось несколько раз прочесть рассказ, чтобы уловить его истинную суть – но когда это произошло, актриса убедилась в гениальности произведения. «Я подумала о том, как сильно мы привыкли к простому слогу, “пережеванной” информации. Благодаря этому проекту я задумалась, что нужно возвращаться к сложной литературе, ведь если человек не развивается, то он деградирует… Добавлю, что сады, в которых мы снимали проект, просто восхитительны. Это очень важно в такое стрессовое время – чтобы у людей было больше мест для релаксации, обретения гармонии, мест, куда они могут прийти и побыть в тишине, в окружении природы, при этом не покидая пределов города. В больших городах это просто жизненно необходимо».

Действительно, места, в которых снимался альманах, заслуживают отдельного упоминания: для каждого эпизода создавалась своя локация, существовавшая всего несколько дней. Шесть садово-парковых миниатюр были реализованы по заказу Царицына художниками и ландшафтными дизайнерами. Например, сад «Эрмитаж» создал макет городского парка начала XX века «Звуки тишины». Парк Горького представил сад «Отражение» – проект, воплотивший некий синтез искусств. Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник», который находится на территории парка «Царицыно», возвел «Сад Fons». Идея его создания заимствована из старинных церковных документов, предлагавших очень простую и элегантную планировку монастырского сада: место, предназначенное для уединения и молитв, соседствует с огородом, где выращиваются целебные травы и плодовые деревья.

Альманах коротких красочных моноспектаклей «Все в сад! или Русская классика в цветах» обязательно полюбится зрителям, ведь он не имеет «срока годности» и будет актуален в любое время – даже спустя десятилетия.

украли