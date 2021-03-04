Светлана Крючкова в МХАТ им. М. Горького: «Игрок» и «Жизнь впереди»

Летом 2021 года народная артистка России Светлана Крючкова приедет в Москву с гастролями в честь своего юбилея. Программа, посвященная 70-летию народной артистки, откроется 16 июня — в концертном зале «Зарядье» состоится творческий вечер актрисы. Юбилейные торжества продолжатся на сцене МХАТ им. М. Горького, где будут показаны бенефисные спектакли Светланы Крючковой из репертуара Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова — 22 и 23 июня спектакль «Игрок», а 26 и 27 июня — «Жизнь впереди».

Организатором гастролей выступил Благотворительный фонд Олега Ефремова, президентом которого является дочь режиссера Анастасия Ефремова. Именно при Олеге Ефремове Светлана Крючкова пришла во МХАТ. На этих гастролях МХАТ им. М. Горького выступил не только как принимающая площадка, но и как партнер.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков отмечает, что, несмотря на напряженный репетиционный график и выпуск нескольких больших премьер, театр с радостью принимает на своей сцене спектакли Большого драматического театра им Г.А. Товстоногова с участием н.а. России Светланы Николаевны Крючковой.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ:

«Светлана Крючкова имеет в послужном списке мхатовские роли – и это нельзя не учитывать. То, как она рассказывает про свои первые годы здесь, про великих, легендарных мхатовских артистов, которые ее опекали, например, про Кторова, – это потрясающе и очень ценно! Во-вторых, отношения с Петербургом – это отношения с Петербургом! Станиславский, как известно, очень и очень серьезно относился к Петербургу. Во МХАТе была традиция – когда театр обязательно весной, в конце сезона, должен был выехать в Петербург, где происходило своего рода подведение итогов всего сезона – такой мхатовский календарь. Я очень надеюсь, что у нас будут развиваться отношения с этим городом. Прекрасно, что БДТ, замечательный театр, приезжает к нам, и нам важно, что эти гастроли — совместный проект с Фондом Ефремова».

Андрей Могучий, художественный руководитель Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товстоногова:

«Мне кажется глубоко символичным, что гастроли спектаклей с участием Светланы Николаевны пройдут именно на сцене МХАТ им. М. Горького. Я вижу в этом знак судьбы. Почти полвека назад Светлана Николаевна пришла во МХАТ. И вот, спустя столько лет, всенародно любимая актриса снова выйдет на знакомые с юности подмостки. Светлана Николаевна ведет активную творческую жизнь. В этом году она, помимо своего юбилея, отмечает 45-летие творческой деятельности в Большом драматическом театре им. Георгия Александровича Товстоногова. Зрители имеют возможность встречаться с любимой актрисой на поэтических вечерах, а свой юбилей она давно мечтала отметить именно так — гастролями в Москву со своими спектаклями. Бенефисы н.а. России Крючковой «Игрок» и «Жизнь впереди» — это подарок от театра выдающейся актрисе. В этих постановках Светлана Николаевна не только сыграла главные роли, но и стала полноценным соавтором. Я искренне желаю ей успеха в этой, очень важной для неё, встрече с московской публикой».

Сцена из спектакля «Игрок». Фотограф Анастасия Блур

Спектакль «Игрок» был выпущен к 40-летию творческой деятельности Светланы Крючковой в Большом драматическом театре им. Георгия Александровича Товстоногова. Это вольная интерпретация романа Достоевского, фантазия, созданная режиссером специально для Светланы Николаевны, играющей в постановке сразу несколько ролей. Она и крупье, и репортер, ведущий трансляцию с места событий, и, наконец, экстравагантная и властная Бабуленька («la baboulinka») — Антонида Васильевна Тарасевчева, богатая русская помещица, вокруг фигуры и, главное, состояния которой кипят страсти курортного городка Рулетенбурга.

В спектакле много хореографических и музыкальных номеров, персонажи поют иностранные хиты разных лет — от «Paroles, paroles» Джанни Феррио до «Mein herz brennt» Rammstein. Роль Алексея Ивановича, компаньона Бабуленьки по игре в рулетку, исполняет артист театра и кино Владимир Кошевой. В роли его возлюбленной, Полины Александровны, — актриса Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова Полина Маликова (Толстун).

Сцена из спектакля «Жизнь впереди». Фотограф Стас Левшин

В основу спектакля «Жизнь впереди» положен роман Ромена Гари «La vie devant soi» («Вся жизнь впереди»), опубликованный под псевдонимом Эмиль Ажар и удостоенный Гонкуровской премии — высшей литературной награды Франции. Сюжет романа — это история отношений Мадам Розы и ее воспитанника Момо, которого, по словам Светланы Крючковой, блистательно играет актер молодого поколения Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова, Иван Федорук. Мудрецы и блудницы, сутенеры и бандиты разных мастей живут одной большой семьей в эмигрантском квартале Парижа. Бывшая проститутка, а ныне содержательница детского приюта, Мадам Роза борется за жизнь изо всех сил, не испытывая никаких иллюзий насчет доброты окружающего мира. Она знает твердо — пока жизнь продолжается битва не окончена и «все еще впереди».

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