Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» работает в Государственном Русском музее

Архипа Куинджи, художника, прошедшего долгий путь в искусстве, знают очень многие, как и его картины. Грека из Приазовья, сирота, ставший позже профессором Императорской Академии художеств, всегда будут помнить по его днепровским пейзажам.

Выставка хороша, в первую очередь, представленными работами из богатейшей коллекции Русского музея. Картины Куинджи явлены совершенно разными – от больших полотен до малых (малые, к слову, крайне интересны, ибо Куинджи в нашем представлении «художник больших форм»).

Он велик в изображении света, проскальзывающего сквозь листву, будь то «Березовая роща» или крымские морские пейзажи. Свет он передаёт абсолютно любой – ранний, утренний, вечерний, сумеречный. Он – мастер отображения радуги и ночного света в горах. Что бы ни было – «Ночное», «Осенняя распутица», вид Кремля – Архип Куинджи – русский художник.

Марина АБРАМОВА