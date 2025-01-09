Свыше 45 тысяч человек за год посетили Калужский филиал Музея Победы

Калужский филиал Музея Победы — «Музей Г.К. Жукова» в 2024 году посетили более 45 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в 2023 году, когда в музее побывали порядка 35 тысяч гостей.

«Интерес к истории у жителей и гостей Калужской области продолжает расти. Чтобы гости могли вновь приходить в «Музей Г.К. Жукова» здесь регулярно открываются тематические выставочные проекты, представляют фотодокументальные проекты, приуроченные к различным датам», — отметили в Музее Победы.

В этом году Калужский филиал Музея Победы представил 13 выставочных проектов. Среди них выставки «Ленинградский набат» к 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, «Халхин-Гол: забвению не подлежит», приуроченная к 85-летию разгрома советско-монгольскими войсками под командованием Георгия Жукова японской армии на реке Халхин-Гол, экспозиции об основателе Угодско-Заводской земской больницы Николае Всесвятском, о командире Отдельного отряда особого назначения Военного совета Западного фронта Владимире Жабо и др. Также на площадке открылась выставка «Летчик-герой» на основе экспонатов из школьных музеев в рамках программы детского центра «Победитель».

Посетить выставки и экспозиции музея можно не только самостоятельно, но и в сопровождении гида. Всего в 2024 году в «Музее Г.К. Жукова» прошло около 450 экскурсий. Их участниками стали почти 14 тысяч человек, среди них как жители Калужской области, туристы из разных городов, так и организованные группы учащихся. Также филиал Музея Победы в Жукове посетили участники экскурсионных маршрутов проекта «Навигатор Победы».

Школьники и студенты в возрасте 14-22 лет смогли бесплатно ознакомиться с музеем в рамках программы «Пушкинская карта». За год в Калужском филиале Музея Победы приобрели более 1 тысячи билетов по молодежной карте. Наиболее популярной у участников льготной программы стала комплексная экскурсия «Георгий Жуков. Главное», в ходе которой гости знакомятся с мемориальным комплексом «Родина маршала Жукова», посещают реконструированный родительский дом героя, отправляются на экскурсию по экспозиции «Победы маршал» и проверяют полученные знания в викторине.

За год в Калужском филиале Музея Победы прошло более 80 просветительских и культурно-массовых мероприятий. Самым масштабным событием традиционно стало празднование Дня Победы. В музее состоялись программы в рамках всероссийских акций «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Диктант Победы», а также празднование Дня российского флага, Дня ветеранов боевых действий и др. Традиционно «Музей Г.К. Жукова» провел торжественные и памятные мероприятия, посвященные Георгию Жукову: митинги к годовщине со дня рождения маршала, киномарафон «Маршал Жуков», шахматные турниры и др.