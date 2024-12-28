Средний рыболовный траулер СРТ-129 вернулся на музейную набережную

В октябре единственное в стране рыболовецкое судно-музей СРТ-129 отправилось на судоремонтный завод, где оно проходило плановый ремонт в плавучем доке на судоремонтном заводе в г. Светлый. Обслуживание включало в себя очистку наружной обшивки, детальную проверку технического состояния, замену поврежденных частей корпуса и настил новой палубы, зачистку и покраску.

«Во время ремонта выяснилось, что большая часть металлического корпуса изношена. Поэтому верхнюю палубу, комингсы, горловину люков пришлось снимать и менять. И это не просто плоские листы металла, их нужно было гнуть, подгонять, чтобы все встало на свои места. Важно соблюдать правила герметичности на судах, даже несмотря на то, что судно ошвартовано на Преголе, в идеальных условиях – требования к нему такие же, как и к судну, которое ходит в море, бывает в штормовых условиях, – рассказывает главный специалист по флоту Музея Мирового океана Алексей Шуткин. – Помимо этого, была заменена наружная обшивка и корма. В общей сложности заменено 15 тонн металла».

Судно осмотрела инспекция Российского Классификационного Общества, (Российский Речной Регистр). Комиссия одобрила проведенные работы – качество сварки, окраски – разрешила выводить судно из дока.

В последние недели борту СРТ-129 проходила не менее ответственная работа – восстановление внутренних пространств – палубы, переборки, а также монтаж витрин, чтобы впоследствии разместить в них музейные экспонаты. Сразу после новогодних праздников, уже в обновленном виде, СРТ-129 продолжит принимать посетителей и рассказывать о славной истории рыболовного промысла Калининградских рыбаков.

«Доковый ремонт СРТ-129 важное событие в жизни музея. Мы бережем наши суда и корабли, сохраняя морскую историю России. Если говорить про техническую часть, сегодня Музей Мирового океана ведет активную работу с ведущими судостроительными предприятиями страны на предмет выработки Методических указаний по защите металлических конструкций исторических судов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить долговечность службы таких музейных объектов, выработать оптимальные условия их эксплуатации. Это касается нанесения покрытия на корпус, тепловой изоляции внутренних помещений, протекторной защиты подводной части корпусов.

В следующем году начнется подготовка к празднованию 80-летия Калининградской области, которое будет отмечаться в 2026 году. Музей Мирового океана и СРТ-129 станут активными участниками планируемых мероприятий, ведь трудовая доблесть и героизм калининградских рыбаков, выходивших на промысел, и снабжавших всю большую страну, рыбной продукцией, сыграли значимую роль в послевоенном становлении и развитии нашего региона. Музей рассказывает об этом в своих экспозициях и на выставках» – отмечает генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.