Сын певицы Варвары принял участие в музыкальном проекте «Две звезды. Отцы и дети»

0
54

Проект «Две звезды. Отцы и дети» в самом разгаре. И не удивительно, что у многих сдают нервы от волнения, постоянных репетиций, а у сыновей и дочерей артистов – от ответственности. Ярослав Федосеев, хоть и уже привык к сцене и камерам, перед каждым выступлением по-прежнему переживает.

варвара и ее сын ярослав

Пара исполнила песню Ляписа Трубецкого «Я верю», предложенную Ярославом, и получила пятерки от всех судей. Варвара признается, что благодарна сыну за то, что он дает ей возможность раскрыться по-новому. В частности, в жанре рока.

— Такие проекты я всегда воспринимаю как эксперименты. Когда я участвовала в шоу «Универсальный артист», я также пробовала себя в разных жанрах, даже в рэпе. Но этот проект уникален тем, что здесь я не одна, а в дуэте. И это вдвойне интересно, так как я всегда была сольной артисткой. Безусловно, у меня много творческих тандемов – например, только что вышла наша совместная песня с Александром Добронравовым «Безнадега». Но участие в проекте дуэтом – это нечто иное.

Варвара обещает, что они с Ярославом еще удивят зрителей. Что касается Ярослава, то он прошел «боевое крещение» как музыканта и артиста, считает Варвара.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяОнлайн-кинотеатр IVI объявляет шорт-лист питчинга сценаристов
Следующая статьяПриём заявок на всероссийскую Премию «Импульс добра» завершится через месяц

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя