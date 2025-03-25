Сьюзен Коллинз. «Рассвет жатвы»: новая книга-приквел цикла «Голодные игры»!

Первый за 5 лет роман-приквел из цикла «Голодные игры» выходит в России этой весной, как и во всем мире.

Одновременно с бумажной версией новинка эксклюзивно выходит в электронном и аудиоформате в книжном сервисе Литрес. Чтец аудиокниги — актриса Ирина Патракова, которая озвучила более ста произведений остросюжетной и классической литературы.

По всему миру продано более 100 миллионов экземпляров четырех томов серии «Голодные игры» в печатном и цифровом формате — на 54 языках и в 52 странах.

Новый роман расширяет вселенную «Голодных игр» и рассказывает о событиях, случившихся за 24 года до основной саги.

Стартовый тираж новинки в России — 20 000 экземпляров.

Общий тираж книг Сьюзен Коллинз в России приближается к 900 000 экземпляров.

Редакция Neoclassic издательства АСТ, — эксклюзивный издатель книг Сьюзен Коллинз в России. Первые книги автора из серии «Голодные игры» — «Голодные игры» и «И вспыхнет пламя» были изданы в 2010 году. С тех пор издано 13 наименований книг в 35 разных оформлениях, включая «Рассвет жатвы».

В России книга выходит в оригинальной обложке, созданной Тимом О’Брайеном. Задачей художника было показать, как конфликтующие силы могут быть связаны общей природой — певчая птица и змея возникают из одного источника.

Цикл «Голодные игры» состоит из трех книг основной трилогии («Голодные игры», «И вспыхнет пламя», «Сойка-пересмешница»), а также опубликованного в 2020 году приквела «Баллада о змеях и певчих птицах».

Роман «Голодные игры», первая книга цикла, 130 недель подряд провел в списке бестселлеров The New York Times и были издан в 45 странах мира.

Переводчик романа — Дарья Целовальникова, она переводила предыдущую книгу цикла «Баллада о змеях и певчих птицах», а также произведения Оскара Уайлда, Джорджа Оруэлла и Шарлотты Бронте.

«При создании ”Рассвета жатвы» я была вдохновлена идеей Дэвида Юма о безоговорочном подчинении и, по его словам, «легкостью, с которой многие подчиняются немногим». Вопрос ”Реально или нереально?» кажется мне все более актуальным с каждым днем», – говорит писатель и сценарист Сьюзен Коллинз.

Спойлер

Это второй приквел саги «Голодные игры».

Грядут юбилейные, пятидесятые Голодные игры, а значит, состоится вторая Квартальная бойня. Число участвующих в них трибутов будет увеличено вдвое — 48 вместо 24. Шансы на победу каждого участника резко падают.

В центре событий — Хеймитч Эбернети (будущий наставник Китнисс Эвердин, главной героини саги), шестнадцатилетний паренек, имя которого звучит в день Жатвы. Вместе с тремя другими участниками из Дистрикта-12 он отправляется в Капитолий, зная, что выжить в таких играх почти невозможно. Ведь опасность не ограничивается только ареной: самые страшные враги скрываются за ее пределами.

Роман, действие которого разворачивается за 24 года до событий оригинальной трилогии, открывает перед читателями новую, более жестокую сторону Голодных игр, где ставки еще выше, а шансы на выживание стремятся к нулю. По мнению переводчика книги Дарьи Целовальниковой, «Рассвет жатвы» — самая грустная книга саги и самая трагичная, а также более остросюжетная, чем предыдущая книга «Баллада о змеях и певчих птицах».

«Через пару десятилетий после событий «Баллады о змеях и певчих птицах», где Голодные Игры были обставлены весьма примитивно и неприглядно, наши герои – уже не просто перепуганные дети, брошенные среди руин с кучей оружия и вынужденные думать лишь о своем выживании. Теперь они более разумные, любопытные, деятельные – это уже следующий этап, на более высоком уровне. Они борются с первопричиной Игр, с системой, предвосхищая то, что впоследствии удастся совершить Сойке-Пересмешнице», — комментирует сюжет переводчик книги Дарья Целовальникова.

Особенности перевода

По словам переводчика, главных сложностей в переводе было две — каламбуры с именами (особенно с говорящей фамилией главного злодея, будущего президента Сноу) и стихотворения, которые автор вписывает в текст. В предыдущей книге, в «Балладе о змеях и певчих птицах», Сьюзен Коллинз привела целиком относительно несложную балладу про Люси Грей английского поэта Уильяма Вордсворта.

«В новой книге автор превзошла саму себя и вписала в роман известнейшее стихотворение американского поэта Эдгара По. Вскоре обнаружилось, что ни один из двух десятков вариантов перевода на русский язык для книги не подходит — то один поэт переврал Эдгара По, то другой не понял, то третий присочинил, опустив самую суть — и пришлось мне призвать музу, засучить рукава и взяться за перо, так сказать. Последние строфы вышли настолько ударными, что некоторые из моих близких друзей едва не прослезились, когда я читала им свой черновой перевод. Можно сказать, что я была во всеоружии — после «Баллады о змеях и певчих птицах» я приучила себя писать свои стихи и переводить чужие с завидной регулярностью, спасибо тебе, Сьюзен Коллинз!», — отзывается о переводе Дарья Целовальникова.

Дарья добавила, что старалась максимально бережно относиться к реалиям вселенной Сьюзен Коллинз и регулярно сверялась с фанатскими тематическими сайтами.

Интересные факты о Сьюзен Коллинз и ее творчестве

Сьюзен Коллинз не прерывала сотрудничество с Россией, а ее представители сделали все возможное, чтобы российские читатели увидели книгу одновременно со всем миром.

Каждая книга Сьюзен Коллинз из серии «Голодные игры» — высказывание на острые социально-политические темы. Судя по всему, новый роман не станет исключением — поклонники цикла уже гадают, какие потрясения в Панеме станут отголоском бурной новостной повестки.

При работе над идеей «Голодных игр» Сьюзен Коллинз исследовала бои гладиаторов в Древнем Риме. На римское наследие ссылаются и переводчики книги «Рассвет жатвы» на немецкий, в Германии книга выходит под названием Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an, где L означает римское число 50.

В России в ТОП-3 самых популярных книг автора по тиражу входят «Голодные игры. И вспыхнет пламя. Сойка-пересмешница», «Голодные игры», «Сойка-пересмешница».

Экранизации

«Голодные игры» (2012);

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013);

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014);

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015);

«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» (2023);

«Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026) .

Серия фильмов «Голодные игры» являются 20-й самой кассовой франшизой всех времен, они заработали в прокате 3,3 млрд долларов.

Сьюзен Коллинз работает над сценариями фильмов-экранизаций серии «Голодные игры». Во время премьеры первого трейлера по первому фильму на Таймс Сквер полиция была вынуждена перекрыть движение автотранспорта из-за большого количества зрителей.

Экранизация первого романа с Дженнифер Лоуренс в главной роли вышла в 2012 году и собрала в прокате почти 700 миллионов долларов.

«Баллада о змеях и певчих птицах», премьера которой состоялась в ноябре 2024 года, с Рэйчел Зеглер и Томом Блитом в главных ролях, заработала 337,4 млн долларов.

В ноябре 2026 года ожидается премьера экранизации романа «Рассвет жатвы». Режиссер Фрэнсис Лоуренс, работавший над четырьмя фильмами франшизы, заявил, что он будет «очень, очень рад» вернуться в Панем. Имена актеров пока не раскрываются.

Об авторе

Сьюзен Коллинз родилась 10 августа 1962 года в Хартфорде, штат Коннектикут. Ее отец служил в военно-воздушных силах США. Ее литературным успехом стала книжная серия «Грегор» («Хроники Подземелья»), а мировой успех пришел к писательнице после выхода в 2008 году первого романа из цикла «Голодные игры».