В Москве прошли первые концерты проекта «Концерт в темноте. Инклюзия»

Более 300 человек смогли посетить пять новых концертных программ в Музее Николая Островского при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятия прошли в необычных условиях — в специально оборудованном пространстве, созданном по особой технологии затемнения, которое помогает не просто слышать, а «видеть» музыку.

Концертные программы включают в себя лучшие образцы мировой музыкальной культуры и знакомят слушателей с зарубежными и отечественными литературными и музыкальными традициями. Всего в Москве состоялись премьеры пяти программ: это романтичная «Все начинается с любви...», поэзия русского зарубежья «Воспоминания Люксембургского сада», история любви двух юных героев «Мгновение времени», инструментальные и танцевальные мелодии русских и зарубежных композиторов «В ритме сердца» и попурри из русских народных песен «Пой, златая Русь!».

Организаторы единственного подобного проекта в России — московская креативная команда Автономной некоммерческой организации «Центр социокультурных программ "Люди ИН"» — считают своей главной задачей посредством искусства разрушить барьеры между незрячими и видящими людьми. Как отмечает директор Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н. А. Островского Игорь Думенко, «особенность концертов в темноте состоит в том, что его реализуют люди с инвалидностью. В проекте задействованы незрячие гиды и музыканты. Среди них — Геращенко Алексей, незрячий музыкант и исполнитель проекта "Концерт в темноте. Инклюзия", участник ТВ-шоу "Один в один" и "Голос"».

Проект поддержала певица, народная артистка РФ Диана Гурцкая. По ее словам, одна из главных его задач — «посредством искусства разрушить барьеры» между незрячими и видящими людьми. «Чем больше подобных проектов будут появляться, тем больше людей будут понимать важность инклюзии и принимать ее», — отметила певица.

В 2024 году необычные мероприятия впервые будут проведены за пределами столицы: при поддержке Президентского фонда культурных инициатив посетить уникальные концерты весной 2024 года смогут жители Санкт-Петербурга и Тулы.