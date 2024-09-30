«Черный чай» – красивая история любви без границ

Фильм начинается сценой ожидания бракосочетания: молодожены и родственники собрались в зале, где вот-вот зародится новая семья. Ко всеобщему удивлению, Айя (Нина Мелу) говорит «нет». Девушка сбегает от неверного жениха с собственной свадьбы.

Айя покидает Кот-д’Ивуар и отправляется в Китай, чтобы начать новую жизнь среди африканской диаспоры в Гуанчжоу. Айя находит свое призвание в работе в чайном магазинчике. Правилам проведения церемоний, выбору чайной посуды и тонкостям сортов древнего напитка ее обучает Цай (Чан Хань).

В укромной подсобке на задворках магазина Кай посвящает Айю в чайную церемонию. Через постижение этого древнего искусства их отношения медленно перерастают в нежную любовь.

Между героями зарождаются искренние чувства, но прошлое и предрассудки могут оказаться непреодолимым испытанием для них.

О фильме

В своем пятом художественном фильме Абдеррахман Сиссако с помощью сомнамбулических образов, создающих загадочную атмосферу, рассказывает историю, связывающую воедино Африку и Азию.

Одна из ярких частей фильма — многоплановый портрет африканской диаспоры в Китае, которую не так часто можно увидеть на экране. История африканской миграции в Гуанчжоу восходит к экономическому буму 1990-х годов, сейчас диаспора представляет собой самую многочисленную африканскую общину в Азии.

«Для меня этот фильм не о географии. Мы предполагаем, что мы в Африке, но не можем сказать, где именно. Айя одним махом переходит с африканской улицы на китайскую. Главное здесь — не локация, а то, что походка у женщины не меняется. Она отстаивает ту свободу, которую невозможно запереть в границах какой-либо страны. На самом деле, наблюдая за окружающей жизнью, Айя сама создает мир, в котором живет. Место, в котором разворачивается действие теряет свое значения.

Для меня самым важным было запечатлеть почти симметричную природу жестов Айи и Кая, показать, как много у них общего. Об этом я думал, работая над фильмом, это обсуждал с оператором, гораздо чаще, чем локации для съемок» , — режиссер Абдеррахман Сиссако.

О режиссере

Абдеррахман Сиссако — странствующий кинематографист, который работал в Мавритании, Мали, Тунисе, а российским зрителям может быть интересен тот факт, что образование режиссер получал в московском ВГИКе (мастерская Марлена Хуциева).

Абдеррахман Сиссако наиболее известен по фильму «Тимбукту». В 2014 году эта лента взяла семь наград «Сезар» (рекордное количество за всю историю премии) и была номинирована на премию Оскар. Сиссако — обладатель десятков кинопремий со всего мира, член жюри Берлинского и Каннского фестивалей. «Черный чай» принес в его наградной список номинацию на «Золотого медведя».

Съемка и визуальные решения

Оператор Аймерик Пиларски освещает происходящее с кропотливой тщательностью, внимательнейшим образом отслеживая тон и свечение контрастных цветов кожи. Он словно пытается погрузить зрителя в сон: дым сигарет или пар, идущий от чашки чая, затуманивают изображение, создавая атмосферную дымку будто из фильмов Вонг Кар-Вая.

Выбранная география съёмок формирует необычайно яркие краски фильма и привлекательную картинку.