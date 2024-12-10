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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Тайны ВДНХ»: новая книга раскрывает неизвестные факты

editor
By editor
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тайны вднх

В Москве вышла в свет книга «Тайны ВДНХ». Впервые за 85-летнюю историю выставки издание позволяет рассмотреть, как устроен изнутри этот знаменитый «город в городе». Книга знакомит с неизвестными фактами о павильонах, фонтанах, монументах, аллеях, площадях. Выход необычного альбома-путеводителя стал кульминацией юбилейного года выставки. Подарочное издание выпущено в авторской серии «Коллекция впечатлений» журналиста и писателя Александра Жесткова, возглавлявшего одно из ключевых направлений программы возрождения ВДНХ.

«Как руководителю пресс-офиса ВДНХ мне часто приходилось давать интервью журналистам об истории и сегодняшнем дне выставки, и почти каждое заканчивалось вопросом о легендах и тайнах ВДНХ. Что ж, настало время их раскрыть. Читателей книги ждёт много удивительного», — рассказал Александр Жестков.

Издание содержит информацию об архитектуре, истории и сегодняшнем дне ВДНХ. Большинство фактов ранее не публиковались в книгах и путеводителях. На страницах новинки – секреты, которые хранят «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» и другие легендарные сооружения. Также читатели смогут побывать в малоизвестных и закрытых павильонах, встретятся с призраками прошлого и символами настоящего, удивятся быту людей, живущих на территории ВДНХ. Книга поможет спланировать прогулки по ВДНХ с учётом разных предпочтений, подскажет, как провести время на выставке интересно, насыщенно и бесплатно.

ВДНХ предстает в книге в необычных ракурсах, об этом говорят названия глав: «Борьба с нежностями», «Храм коммунизма с подземным бункером», «Островок античности», «Летящая крыша», «Призрак непостроенной высотки», «Любимые звери политбюро», «Актеры, телеведущие и водопроводная вода», «Балерины на хозяйстве», «Исцеление искусством» и т.д.

«Тайны ВДНХ» иллюстрированы красочными авторскими и историческими фотографиями. Книга адресована всем, кто любит прогулки по Москве, интересуется архитектурой и современной историей. Любители природы найдут для себя разделы, посвященные цветочному многообразию, узнают, где на выставке есть шанс встретить диких животных, поклонники транспорта оценят историю пассажирских перевозок к и по ВДНХ, а ценителей кино ждет увлекательный киномаршрут и уникальная подборка фильмов, снимавшихся на выставке.

Альбом-путеводитель «Тайны ВДНХ» вышел в авторской серии писателя, журналиста, телеведущего, урбаниста и путешественника Александра Жесткова «Коллекция впечатлений», посвященной главным достопримечательностям России. Ранее в серии увидели свет книги «Подмосковье круглый год» (идеи поездок по популярным и малоизвестным местам Московской области) и «Круиз Москва – Петербург» (о самой популярной речной туристической линии в России). Эксклюзивные материалы для изданий предоставили музеи и профильные организации. Презентации книг серии состоялись на ВДНХ, на Северном речном вокзале, а также в музеях и культовых книжных магазинах Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

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