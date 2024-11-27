Литрес и фонд «Подари жизнь» выпустили книгу «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде»

Книжный сервис Литрес и фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» выпустили сборник рассказов, основанных на личных историях подопечных фонда. Аудиоверсию озвучили Марк Тишман, Елена Летучая, Равшана Куркова и Таисия Вилкова. Продажи книги «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде» стартуют 26 ноября в электронном и аудиоформате, вырученные средства будут направлены в фонд.

Истории, в которых есть место любви, храбрости и надежде, были новеллизированы писательницей Дарьей Благовой, номинанткой премий «Национальный бестселлер» (2022), «Ясная Поляна» (2023, 2024) и «Большая книга» (2024). Рассказы созданы на основе интервью с подопечными фонда «Подари жизнь». Выпускающим редактором книги выступила шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева, иллюстрации создала художница Варвара Панюшкина, выпускница Высшей школы экономики, яркий специалист в сфере живописи, графики, веб-дизайна и создания инсталляций. Чтобы смелые истории обрели голос, к озвучке были привлечены друзья и амбассадоры фонда: певец, композитор и телеведущий Марк Тишман, телеведущая и журналист Елена Летучая, актрисы театра и кино Равшана Куркова и Таисия Вилкова.

Автор книги Дарья Благова: «Когда сервис Литрес предложил мне написать сборник совместно с фондом “Подари жизнь”, я сразу же согласилась. Вообще не думала. Потому что для меня “Подари жизнь” – это символ добра, альтруизма; это многолетняя системная помощь самым уязвимым; это также праздник, который смог зажечь девочку-подростка из Минвод. Как писательнице, мне было важно не создавать производственные тексты, похожие на соцреалистические зарисовки, не заставлять героев разговаривать манифестами, а сделать истории живыми и человечными. А еще донести идею, что каждая жизнь заслуживает того, чтобы за нее бороться».

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева: «Для Литрес важно поддерживать подобные социально-значимые проекты. Литература всегда учила людей состраданию и любви, развивала эмпатию, прививала чувство прекрасного, говорила о том, что безразличие – это то, что губит наши души и заставляет их очерстветь. Наш сборник “Оттолкнуться от паузы” – это важный проект, в который мы с коллегами вложили сердце. Книга выйдет к 18-летию фонда и продолжит цикл интересных творческих коллабораций Литрес, направленных на популяризацию чтения».

В основе сборника – вдохновляющие рассказы тех, кому выпало испытание болезнью. Рассказ «Чайка расправила крылья» посвящен отважной Дарине Аксеновой, единственному герою, с которым не проводили интервью. Материал был взят из ее социальных сетей – девушка ушла из жизни из-за рецидива саркомы. «Хрустальная ваза» – история школьницы Жени, поборовшей остеосаркому и, несмотря на ампутацию, вернувшейся к спорту и учебе. Новелла «Последний шажочек» рассказывает о жизни Яны, которая справилась с лимфомой Беркитта, пройдя семь химиотерапий, и смогла исполнить свою мечту и стать мамой. Рассказ «Оттолкнуться от паузы» – о скрипаче Вильяме, который репетировал даже тогда, когда не было сил держать скрипку. «Огари улетают» посвящен Надежде, одному из первых волонтеров фонда и соорганизатору Игр победителей для преодолевших рак детей. На шестом месяце беременности Надежда узнала, что заболела сама. Смелость и профессионализм врачей позволили оставить ей всё позади и стать матерью здорового малыша. «Мама Дед Мороз» рассказывает о Мише, попавшем в лапы лейкоза совсем юным. Несмотря на лечение длиной в 13 лет, сейчас он полностью здоров. «Кафе Юпитер» – история Полины: у неё обнаружили апластическую анемию и сделали пересадку костного мозга. Выздоровев, девушка решила сама стать врачом.

«Эти истории помогут читателю в сложный момент: поверить в жизнь, в лучшее, в людей. Когда я читал их для аудиоверсии книги, мы останавливали запись, потому что я, взрослый мужчина, плакал. Но это хорошие слезы – слезы веры в человека и человечество вопреки всему», – поделился Марк Тишман.