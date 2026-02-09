Вышел трейлер психологического триллера «Гуру»

Кинопрокатная компания World Pictures выпустит в кинотеатрах психологический триллер «Гуру» с Пьером Нинэ в главной роли. В обществе, где индивидуальный успех стал почти обязанностью, а сомнения воспринимаются как слабость, появляется фигура, идеально отвечающая духу времени. «Гуру» погружает зрителя в закрытую и мало представленную в кино вселенную современного коучинга, где массовые семинары напоминают одновременно религиозные мессы и спортивные шоу.

Главную роль в картине сыграл Пьер Нинэ — звезда фильмов «Граф Монте-Кристо», «Черный ящик», «Ив Сен-Лоран». Пьера Нинэ называют самым популярным французским актером и звездой №1 в Европе. В фильме «Гуру» Нинэ вновь объединяется с коммерчески успешным режиссёром Яном Гозланом, автором культового «Чёрного ящика» (Премия Сезар за лучшую мужскую роль и лучший оригинальный сценарий).

«Вскоре после выхода фильма «Черный ящик» Пьер рассказал мне об идее, которую он уже давно держал в голове: ему хотелось снять фильм, сосредоточенный на фигуре лайф-коуча. Эта идея меня сразу же заинтересовала», — делится режиссер.

Гозлан, известный своей способностью превращать социальные тревоги в напряженное жанровое кино, поднимает здесь невероятно актуальную тему взрывного роста индустрии коучинга, где личностные тренеры становятся гуру, а их последователи — жертвами системной манипуляции.

«Нам показалось интересным изучить в этой теме огромное нарциссическое чувство, которое возникает, когда мы делаем добро или верим, что делаем добро вокруг себя. При этом, психика Матье сложна, мы понимаем это, осознавая, через что он прошел», — говорит Ян Гозлан.

Главный релиз во Франции

Проект создан при участии StudioCanal — одной из ведущих европейских студий, стоящей за крупнейшими авторскими и коммерческими успехами современного зарубежного кино.

Новый фильм «Гуру», ставший релизом №1 во Франции в 2026 году, представляет Пьера Нинэ в роли харизматичного, обаятельного и опасного коуча. Актер демонстрирует прекрасную актерскую игру, изображая зеркало эпохи, где личностный рост превращается в манипуляцию, а вера в тренеров — в новую форму религии.

За последние годы Нинэ превратился в редкий феномен, сочетающий статус звезды, зрительскую популярность и актерскую харизму. Это подтверждается как коммерческим успехом его проектов в мировом прокате, так и вниманием со стороны критиков и зрителей. В России фильм «Граф Монте-Кристо», где он сыграл главную роль, собрал впечатляющие 630 миллионов рублей, получив восторженные отзывы.

Рассказывая о начале работы над проектом «Гуру», Пьер Нине отметил: «В течение многих лет я был очарован этими типами ораторов, владеющих почти волшебной, но в то же время ядовитой речью. Сила слов над разумом и, в частности, над толпой – великая тема нашей человеческой истории. Я очень рано пошел к Яну с этим вопросом. Без колебаний. Мне нравится работать с ним. Мы оба прекрасно нашли друг друга. У нас есть общая страсть к Хичкоку, Финчеру».

Съемки фильма стали для Пьера Нине источником уникального опыта, особенно сцены семинаров: «Энергия зала, после 4 дней съемок С 400 людьми в одной комнате без окон, была сумасшедшей. Я был на сцене, но атмосфера шоу было повсюду, а со временем и усталостью люди становились все более свободными, необузданными… Они кричали, плакали, мы почти касались того транса, о котором идет речь в фильме. Играть с 400 людьми одновременно для меня было впервые! Я бесконечно благодарю их за самоотдачу! Мы были так впечатлены командой».

Разрушительная сила харизмы

Матье Вассер — самый известный во Франции коуч по личностному развитию, харизматичный оратор, умеющий превращать речь в событие и обещание в метод. Его семинары собирают тысячи людей, ищущих ощущения ясности, импульса и выхода из внутреннего тупика, а Матье предлагает им простую и соблазнительную формулу: если ты достаточно дисциплинирован и действительно хочешь взять ответственность за свою жизнь, то успех неизбежен. Камера фиксирует коллективный катарсис и всплески эмоций, почти трансовое состояние зала, в котором слово перестает быть инструментом анализа и превращается в источник разрушительной энергии. «Гуру» остаётся глубоко французским фильмом, но одновременно фиксирует глобальный сдвиг в отношении к истине, знанию и авторитету. Фильм представляет захватывающее размышление о нашей потребности в смысле, о соблазне простых ответов и о харизме, которая способна одновременно вдохновлять и разрушать.