Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского привез на фестиваль «Видеть музыку» (проводится при поддержке Министерства культуры РФ и с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив) настоящий раритет – оперу Геннадия Гладкова «Старший сын». Это первая опера знаменитого композитора, после премьеры в восьмидесятых годах в Москве забытая на долгие годы. И вот – возвращение: благодаря празднованию 85-летия со дня рождения Александра Вампилова, чья пьеса легла в основу оперы, о «Старшем сыне» вспомнили. И можно с уверенностью сказать, что спектакль Иркутского театра – один из лучших в нынешней фестивальной афише. Отличный вокальный уровень и красивое сочетание голосов, интересная, с хорошим вкусом режиссура (что, увы, сегодня редкость), музыкальная цельность и грамотная трактовка материала.

По структуре «Старший сын» близок к мюзиклу – запоминающимися мелодиями (практически каждый номер можно назвать хитом), построением ансамблей, отсутствием разговорных диалогов. Красочное музыкальное полотно, в котором слышны фирменные приемы Геннадия Гладкова и даже отзвуки некоторых его известных тем, отлично воплощает оркестр Иркутского театра под управлением главного дирижера Виктора Олина. А в остроумном, даже немного хулиганском либретто Юлия Кима изящно и бережно переосмысливается вампиловский сюжет о семействе Сарафановых и двух парнях, почти случайно в это семейство вторгшихся и перевернувших все с ног на голову.

На постановку был приглашен молодой режиссер Алексей Смирнов, хорошо известный и в столице, и в регионах своими умными, изобретательными работами. Ему одинаково хорошо удаются трактовки как классических названий, так и сочинений современных композиторов. «Старший сын» получился у Смирнова стильным, чуть ироничным зрелищем, с легким уклоном в ретро – что, впрочем, только антураж. На первый план выведена история – семейная, любовная, дружеская. Человеческая. Режиссер мастерски выстроил образы и взаимоотношения, придав им яркость и глубину.

Художник Юлия Ветрова придумала любопытное пространственное решение – типовые блочные пятиэтажки на заднике-экране и несколько движущихся платформ, словно повторяющих эту «застройку». В жилище Наташи открываются ставни, как в кукольном домике, а у Сарафановых – типичный интерьер интеллигентной семьи. Только вот с бытовыми деталями художник перемудрила – их слишком много (и перемены мест действия получаются очень долгими; в программке даже есть персонаж «главный монтировщик», но все это перегружает и тормозит действие). А вот костюмы хороши и лаконичны: у роковой блондинки Наташи – алое платье, у романтичной Нины – голубое, разбитной Семен-Сильва ходит в «пацанской» кепочке, а «душа-человек» Андрей Григорьевич Сарафанов – в больших очках и вязаном жилете.

В «Старшем сыне» превосходный актерский ансамбль. У всех есть возможность раскрыться, и никто не перетягивает внимание. Тем более что в такой истории именно партнерство – момент ключевой. Главные герои, Володя (Андрей Господарёв) и Семён-Сильва (Станислав Грицких) поначалу – комическая, почти водевильная парочка, распевающая куплеты «мы студенты медицинские, ваши будущие лекари». Семён так и останется легкомысленным весельчаком (как забавно он обучает влюбленного Васеньку Сарафанова искусству обольщения за счет своеобразных танцевальных па, а потом очаровывает Наташу шуточной песней про наследного принца!). А вот Володя изменится на глазах – впервые, быть может, испытав сильные чувства и всерьез проникнувшись чужой жизнью: из балбеса под стать Семёну он превратится в серьезного человека. Интересными получились и Сарафановы, отец (Евгений Алёшин) и сын (Иван Перевощиков): Андрей Григорьевич, кажется, давно смирился с одиночеством (впервые он появится на сцене с печальной арией «В доме моем темно, в доме меня не ждут»), но появление незнакомцев в доме выведет его из тоскливого морока – он почувствует вкус настоящей жизни. А юный Васенька, с поэтическим пылом Ленского влюбленный в Наташу (Юлия Пихтина), сможет «встряхнуться» и лучше разобраться как в себе, так и в ней. Изменится и Нина (Кристина Рагиль) – у нее появятся другие мечты, связанные вовсе не с занудой-Мишей (Никита Мещеряков). Все герои, каждый по своему, увидят новый мир. Большой и свободный, даже в рамках маленькой семьи.

Единственное, что омрачило успешный московский показ спектакля – он прошел без присутствия композитора: именно в этот день Геннадий Гладков ушел из жизни. Театр посвятил фестивального «Старшего сына» его памяти. И верится, что автор был бы доволен увиденным.

Алиса НИКОЛЬСКАЯ,

Фото – Игорь РОДИН

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