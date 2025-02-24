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«Я вернусь»: Влад Balu выпустил песню в поддержку матерей военнослужащих

editor
By editor
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влад балу - я вернусь
Фото © пресс-служба Rocket Records

На всех цифровых платформах состоялась премьера нового трека, никого не оставляющего равнодушным: «Я вернусь» — музыкальная история от Влада Balu, написанная в поддержку матерей военнослужащих.

«Я вернусь» — обещание, адресованное самому родному и близкому человеку на свете. Ее основной посыл заключается в том, что родительская забота и поддержка являются основой сил, необходимых для преодоления любых испытаний. А слова песни выгравированы реальными событиями из жизни, когда слова: «Мама, я вернусь» спасли жизнь бойцу.

Динамичная и душевная композиция с яркой эмоциональной подачей создана для того, чтобы каждый слушатель мог почувствовать связь с теми, кто ждет и надеется:

«Я обязательно вернусь,
Когда пройдут стальные грозы,
Тебя, родная, обниму
И подарю белые розы…»

Влад Balu — автор, композитор и исполнитель. Его разножанровый репертуар завоевывает сердца слушателей всех возрастов. С начала специальной военной операции артист создал альбом патриотических песен, который быстро обрел популярность, став символом поддержки и единства.

Влад активно поддерживает ребят на фронте — более 25 раз выезжал с гуманитарной помощью и концертами. Кроме того, запланирован масштабный тур по городам России, где Влад Balu поделится своей музыкой и энергией:

«Я создаю историю в музыкальном мире. Мое творчество — это наследие и объединение сплоченности нашего многонационального народа России», — говорит артист.

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