«Хранители». Проект Пятого канала стал победителем Премии «Digital Communications AWARDS»

Телеспектакль «Хранители» получил награду Премии «Digital Communications AWARDS» в номинации DIGITAL-ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ: КАМПАНИИ. Статуэтки и дипломы вручены на церемонии награждения 15 февраля в Москве.

В этом году в конкурсе приняли участие более 60 компаний в 42 номинациях. При определении победителя Экспертный Совет учитывал эффективность digital-стратегии, которая использовалась при продвижении проекта, уровень популярности у читателей и зрителей, а также его социальную значимость.

Легендарная экранизация по мотивам первого произведения из трилогии Толкиена была размещена на ютубе Пятого канала 27 и 28 марта 2021 года. За первые две недели постановку посмотрели более двух миллионов человек.

Обе части телеспектакля появились на ютуб канале Пятого накануне 30-летия со дня первого показа постановки на Ленинградском телевидении. Версия редкой постановки с участием ленинградских актеров находилась в архивах телеканала. Запись спектакля была перенесена с кинопленки в цифровой формат, проведены работы по восстановлению и улучшению качества изображения.

«Хранители» произвели настоящий фурор среди пользователей интернета и в СМИ. Особый интерес к экранизации проявила зарубежная пресса, в том числе BBC World News (Лондон), BBC Mundo, The New York Times, The Guardian, Daily Mail, La Repubblica (Рим), The Independent (Лондон), New York Post, Le Figaro (Париж), Der Spiegel (Берлин), Le Monde (Париж), The Telegraph (Лондон), CBC News, Metro (Лондон), Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен), Newsweek (Нью-Йорк), Chicago Tribune, Kronen Zeitung (Вена), National Review (Нью-Йорк), GQ (Мадрид), Esquire. Информацию об уникальной находке Пятого канала прочитали почти 300 миллионов человек по всему миру.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru