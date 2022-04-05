В Дмитрове завершился культурно-просветительский проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

В Дмитрове (Московская область) с успехом прошел I этап культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим».

Организаторами мероприятия выступили: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке администрации Дмитровского городского округа, Киноконцерна «Мосфильм» и Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве.

В течение четырех дней в Дмитрове проходили увлекательные и познавательные культурные мероприятия, которые посетили более 1 000 тысячи человек. Все они были бесплатными и прийти на них мог любой желающий.

Одним из ключевых событий проекта стало открытие в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» выставки «»В “Анне Карениной” я люблю мысль семейную». 145 лет публикации последней части». На выставке представлены яркие иллюстрации А.В. Ванециана, О.Г. Верейского, В.Д. Медведева, К.И. Рудакова, А.Н. Самохвалова, М.С. Черевкова, Н.Л. Эллерта. Посетители выставки смогли увидеть черновые рукописи — ранние редакции, последнюю редакцию эпизода смерти Анны Карениной и корректуру финала романа, а также прослушали увлекательную лекцию, рассказывающую о жизни и творчестве Л.Н. Толстого в период работы над романом.

По окончании проекта выставку передадут в дар учреждениям культуры и образования Дмитровского городского округа для дальнейшего экспонирования.

В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке прошел литературно-музыкальный спектакль «Поэзия Серебряного века. Пусть голоса органов снова грянут…», где прозвучали поэтические и музыкальные произведения: А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, И. Северянина, Н. Гумилёва, И. Бунина, В. Брюсова, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, А. Глазунова, И. Стравинского, А. Дворжака, Ф. Шопена. Состоялись мастер-классы по вокалу и игре на фортепиано, а также концерты «Поэзия русского романса». Арии из опер и романсы на музыку русских композиторов исполнили лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В дни проекта в рубрике «Русская классика на экране» были продемонстрированы фильмы из коллекции «Мосфильм»: «Анна Каренина. История Вронского» и «Всадник по имени Смерть» реж. К. Шахназаров, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» реж. А. Митта.



Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ:

— В этом сезоне мы по-прежнему работаем с Государственным музеем Л.Н. Толстого в Москве. Выставка, посвященная роману Льва Толстого «Анна Каренина», имела большой успех в Дмитрове. По доброй традиции нашего проекта она останется в городе для того, чтобы ее могли продемонстрировать в школах и колледжах Дмитровского района. Символично, что одновременно с нашим проектом, в Дмитровском городском театре состоялась премьера спектакля «Анна Каренина». В рамках нашего проекта прошли концертные выступления лауреатов международных конкурсов Виктории Носовской и Вячеслава Ольховского. В городском ДК «Созвездие» состоялись мастер-классы для молодых музыкантов и певцов, учащихся музыкальных школ Дмитровского городского округа по классу фортепиано и по вокалу. По традиции проект завершился днем кино: в культурно-досуговом центре городского поселка Деденево прошли кинопоказы, посвященные известным литературным произведениям.

Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа:

— Проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» – уникальное событие в культурной жизни Дмитровского городского округа. Я уверен, что мероприятия этого проекта не оставили равнодушными дмитровчан и гостей нашего города. Русская классическая литература, музыка, искусство – это основы наших ценностей и нравственности. Сейчас, когда Россия возвращается к своим традициям и культуре, просветительские мероприятия особо важны для нас и для подрастающего поколения.

В 2022 году проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» проходит в три этапа: Дмитров (Московская область), Тверь и Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

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