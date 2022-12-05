Телеведущий Владимир Глазунов: «Сейчас любое произведение можно сразу запустить на многомиллионную аудиторию»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла творческая встреча с телеведущим и режиссером Владимиром Глазуновым. В эксклюзивных комментариях для Международного пресс-центра МКР-Медиа Глазунов, который уже несколько лет выступает как чтец, выразил мнение, что в современной поэзии, интернет и социальные сети помогают поэтам найти своего читателя.

«Евтушенко, Рождественскому и вообще шестидесятникам даже не снились те возможности, которые имеют нынешние поэты. Сейчас любое произведение можно сразу запустить на многомиллионную аудиторию. Если раньше мы говорили «Вот шестидесятники, представляете, собирали политех, собирали стадионы», то сейчас эти «стадионы» в соцсетях просто моментально собираются. Если твоё стихотворение или прочтение заслуживает внимания оно не обойдёт стороной никого. Вот, например, как стихи в моём исполнении – они вылетают из телефона, грузятся в социальные сети и потом идёт обратная связь. Знакомые пишут, что им прислали ссылку из Норильска, Краснодара, Омска, Франции, Америки, Армении и так далее. Получается, что стихотворение облетело мир и вернулось в мой телефон, и за это время его посмотрело огромное количество людей. Поэтому нынешним поэтам грех жаловаться. Если ваше творчество затрагивает умы, сердца и души, оно просто не останется незамеченным», − отметил Владимир Глазунов.

Телеведущий рассказал, что ему каждый день присылают стихи, самые интересные из которых затем попадают в эфир. При подготовке программ Глазунов ориентируется исключительно на личный вкус.

«Когда я рассказываю про Эльдара Рязанова в своём поэтическом моноспектакле, то люди, как правило, говорят, что вообще не знали о том, что он писал стихи. В большинстве своём мы воспринимаем его как выдающегося кинорежиссёра и это нормально. А то, что он писал потрясающие стихи мало кто знает. То, что он войдёт в историю как выдающийся поэт, я уверен на 190%. Для этого, правда, пройдёт много времени. Он писал пронзительные стихи. То же самое с Сашей Маршалом, который пишет невероятные тексты и не все из них становятся песнями. Для меня они открылись как авторы. Также как Рязанов открывал для нас закрытую поэзию – когда Марина Цветаева была не совсем разрешена, в его старых фильмах 1970-х годов, мы слышали «Мне нравится, что вы больны не мною…». Когда Ахмадулина не приветствовалась, Рязанов всё равно пропихивал её в своих фильмах, она звучала. Когда в одной из последних его картин «Старые клячи» вдруг прозвучало стихотворение «Назначь мне свидание», мало кто знал про Марию Петровых, хотя она из поколения тех самых Ахматовых-Цветаевых. Она просто в своё время не так активно афишировалась, как они и не пропагандировала своё творчество, как делали её коллеги. Но Рязанов всё равно донёс это и сегодня, на мой взгляд, «Назначь мне свидание» является одним из лучших стихов ХХ века», − заявил телеведущий в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

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