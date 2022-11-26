Музыкальный лейбл «Таврида.АРТ» избавит молодых творцов от жанровой дискриминации

Платформа возможностей «Таврида.АРТ» объявила о запуске музыкального лейбла. Песни молодых артистов – резидентов «Тавриды» – теперь можно послушать на всех популярных стриминговых платформах. Старт проекта приурочен к выпуску нового альбома «Таврида.АРТ 2022» с треками, которые музыканты написали этим летом на площадке арт-кластера в Крыму.

Лейбл «Таврида.АРТ» будет продвигать творчество молодых музыкантов, писателей и поэтов, которые регулярно участвуют в образовательных заездах «Тавриды». Исполнители при этом не ограничены в жанрах. В дистрибьюцию пойдет современная музыка, джаз, фолк, неоклассика, стихи и даже подкасты. Главное – качество и новизна контента.

«Таврида» существует уже восемь лет. Ежегодно на площадку приезжает свыше 7000 участников, многим из них было бы интересно сотрудничество с лейблом. Они создают большое количество авторской музыки, с которой выступают на концертах и фестивалях, подкастов, аудиокниг, но не имеют возможности продвигаться в цифровом пространстве. А это классный контент, который хочется слушать в наушниках. Поэтому мы создали лейбл, чтобы дать артистам возможность быть услышанными онлайн. Сейчас мы фокусируемся на дистрибьюции, но в планах на ближайшее будущее выйти на продюсирование артистов «360 градусов», – рассказывает продюсер музыкального направления «Тавриды» Анна Храмова.

Подписание контракта с лейблом – цель для многих молодых музыкантов, достижение которой усложнилось с уходом Sony Music, Universal и других западных мейджоров. Лейбл «Таврида.АРТ» станет новой возможностью для артистов в продвижении музыки. О своем опыте сотрудничества с арт-кластером и планах рассказывает резидент Илья Allergia: «Моя карьера на «Тавриде» началась в 2020 году. Именно здесь я впервые показал людям свою музыку и выступил перед многотысячной аудиторией, а главное понял, что мое творчество востребовано. За два года я выступил в дуэте с Лолитой, попал на музыкальное шоу «Залетай в тренды», стал победителем проекта «Клипмейкеры на колесах», выиграл «Музыкальный кастинг от «Русской медиагруппы» и выступил на Дне рождения «Русского радио». Жду от сотрудничества с новым лейблом расширения аудитории, еще больше концертов и улыбок людей, ради которых я все это делаю, ведь музыка меняет мысли!»

Первым альбомом, выпущенным на лейбле, стал «Таврида.АРТ 2022». В нем собраны 18 лучших песен, записанных резидентами во время образовательного сезона арт-кластера в Крыму. Альбом доступен на всех стриминговых сервисах по ссылке.

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