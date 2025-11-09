На ВДНХ высадили тюльпаны и крокусы

Каждую осень на территории ВДНХ осуществляется масштабная высадка луковичных растений, призванная обеспечить красочное весеннее цветение. В преддверии апреля 2026 года, для радости посетителей, на территории комплекса было высажено около полумиллиона луковиц тюльпанов, крокусов, мускари и сцилл.

Первые весенние цветы распустятся по всей территории ВДНХ, начиная от парадной арки. Гости смогут насладиться ярким многообразием красок у фонтанов и павильона «Центральный», возле «Дружбы народов» и «Каменного цветка», в Тимирязевском и Рязанском скверах, а также вблизи «Москвариума» и парка «Останкино».

С приходом тепла, на ВДНХ распустятся сциллы, крокусы и мускари. Главную роль, однако, сыграют тюльпаны – высажено более 30 различных сортов. Так, возле арки Главного входа зацветут тюльпаны «йокогама» и «оскар» – желтые и красные, а у фонтанов на Центральной аллее – белые «хакуун» и бело-розовые «хатцузакура». Возле павильона «Центральный» весной 2026 года распустятся фиолетовые крокусы «ремемберанс» и белые сциллы «мищенко», за которыми последуют тюльпаны разных сортов: «айсстик» малинового цвета, «шоувиннер» – ярко красные, «драгон кинг» – розовые, «калгари» – белые.

В цветнике у фонтана «Дружба народов» одними из первых распустятся тюльпаны оранжево-красного («принцесса ирен»), карминного («мерри кристмас»), белого («вайт принц» и «пуриссима») оттенков. Алые тюльпаны сорта «оксфорд» и «ред импрешн», ярко-розовые «пинк импрешн» и «кристмас дрим», белые «пуриссима» и «хакуун» подарят яркое весеннее настроение в зоне Цветочного партера между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Изюминкой этой локации станут красные тюльпаны «мадам лефебер» с крупными, до 15 см, чашевидными цветками.

Вдоль кольцевой дороги ВДНХ высажены тюльпаны сорта «стреза», отличающиеся небольшим стеблем и цветами с красной серединой и желтой окантовкой. Еще один удивительный сорт – «маунт такома» с махровыми белыми цветками, напоминающими пионы.

В Тимирязевском сквере весной зацветут тюльпаны «мистик ван эйк» жемчужно-розовых оттенков, а в Рязанском – «кристмас дрим», тоже розовые, с желтыми штрихами на лепестках.

Общая площадь, занятая луковичными растениями на ВДНХ (с учетом прошлых посадок), составляет более 23,9 тысячи квадратных метров, а общее количество высаженных в этом сезоне цветов – 463 527 экземпляров.