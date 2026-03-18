«Зенит навсегда»: в Москве состоялась премьера масштабного фильма о легендарном петербургском клубе

В легендарном московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма «Зенит навсегда». Оценить масштабный проект получили возможность легенды клуба, представители прессы, культурные деятели, блогеры и гости из Санкт-Петербурга.

Проект «Зенит навсегда» представлен двумя форматами — полнометражным документальным фильмом и сериалом из пяти серий. Его создателем выступила студия издания «Спортс» при поддержке онлайн‑кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE (входят в «Газпром‑Медиа Холдинг»). Более века клубной истории — от первых шагов к победам до современных свершений — предстанут перед зрителями в этом масштабном исследовании.

«Сегодня особенный день — мы первыми в Москве увидели фильм, который рассказывает историю клуба, ставшего частью целого города. Более 100 лет побед, поражений, триумфов и неприкрытых эмоций — это все «Зенит». Масштабный документальный проект, посвященный Петербургскому клубу, — огромное достижение большой команды, создававшей этот фильм. Сегодня на премьеру пришли те, кто сделал проект возможным. Это команды RUTUBE, PREMIER и Спортс». И самое главное — люди, которые сами стали частью истории «Зенита», — Давид Кочаров, генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE.

«Есть вещи, которые не измерить трофеями. Есть дух „Зенита“ — тот самый, что живёт в каждом, кто когда‑либо надевал эту форму. В проекте удалось раскрыть его: в рассказах ветеранов, легенд, в эмоциях трибун миллионов фанатов. В этом фильме мы постарались показать: за каждой победой стоят не только игроки и тренеры, но и те, кто годами поддерживает нас в любую погоду. Это и их история тоже. И мне особенно дорого, что получилось передать ту искреннюю благодарность, которую мы испытываем к нашим болельщикам.», — Константин Зырянов, председатель правления ФК «Зенит».

Проект «Зенит навсегда» объединил интервью более чем 40 легенд и действующих игроков петербуржцев, бывших и нынешних руководителей клуба, культовых болельщиков, историков, музыкантов, артистов театра и кино и многих других. За полтора годы работы над фильмом и сериалом его авторы внимательно изучили более 500 часов архивных записей, чтобы донести до зрителей самое важное из столетней истории великого клуба.

«Я родился в Ленинграде, и для меня болеть за «Зенит» и быть его частью — это огромная честь. Мне довелось поиграть за эту команду, выиграть трофеи и быть капитаном — этим я несказанно горжусь. Этот фильм я очень хотел бы, чтобы посмотрели дети. Будучи мальчишкой, у меня были кумиры — Желудков, Ларионов, Бирюков. Они стали чемпионами в 84-м, и я стремился достичь их уровня. Если сегодняшние мальчишки посмотрят этот фильм и будут равняться на Малафеева, на Аршавина, на других героев — для меня это будет счастье. «Зенит» — это символ города, как Адмиралтейство, как Петропавловка, как разводные мосты», — Владислав Радимов, российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.

«Это действительно большой, грандиозный проект. Быть на этом баннере с этими легендами — значит, моя карьера удалась. Этот фильм нужно смотреть обязательно: петербуржцам, болельщикам «Зенита», нынешней команде и, конечно же, детям. Всё, что было в прошлом — это тот опыт, который нужно передавать новому поколению, воспитывать философию и культуру футбола и «Зенита» в частности», — Вячеслав Малафеев, российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Игрок сборной России.

«Как человек, родившийся в Петербурге, еще до проекта я понимал, насколько истории клуба и города переплетены. Окунувшись в детали истории во время работы, я только убедился в этом: «Зенит» и Санкт-Петербург вместе радовались в минуты главных побед друг друга и переживали, когда что-то шло не так. История «Зенита» – это не только победы, однако и поражения: они делали клуб и людей, связанных с ним, только сильнее.

Уверен, что нашей команде при помощи партнеров из «Зенита» и Premier удалось охватить ключевые периоды жизни «Зенита», которые окажутся интересны не только для фанатов петербуржцев, но и для болельщиков других клубов, да и вообще людей, далеких от футбола», – прокомментировал автор фильма Александр Дорский.