«Тест на беременность». KION объявил о начале съемок нового сезона

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок четвертого сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Это продолжение популярного телесериала о работе и личной жизни врачей перинатального центра, которое будет доступно эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатра KION. Производством проекта занимаются компания «Всемирные русские студии» и KION. Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре KION, затем в эфире Первого канала.

Главная героиня сериала — талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) — сталкивается с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее — помогать людям или видеть, как растет сын и радоваться совместным минутам рядом с любимым мужчиной. И можно ли это совместить? Встретив Валентина (Евгений Пронин), Наталье кажется, что это шанс прожить новую жизнь. Но насколько это вообще возможно — быть хорошей во всем? В четвертом сезоне героиня постарается наконец ответить для себя на этот вопрос и выбрать свой путь.

Роли в новом сезоне медицинской мелодрамы исполнили: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Стелла Ильницки, Анна Каменкова, Сергей Мигицко, Анна Пескова, Инна Степанова, Серафима Огарева, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Юлия Акимова, Андрей Ургант и другие российские актеры.

«Новый сезон сериала — настоящий вызов для меня, режиссера преимущественно авторского кино. С оператором Шандором Беркеши, мы в процессе работы принимаем роды и разбираемся, как делать кесарево сечение. Это будет не только драматическая история о женских судьбах, но и захватывающее погружение в медицинскую тематику: все мы уделяем большое внимание работе над деталями, создавая масштабную картину о деятельности перинатального центре. Наша цель – показать зрителю философскую картину, выносящую на суд зрителей вопросы жизни и смерти, профессионального и личного, сочетания карьеры и личной жизни», – говорит режиссер Николай Хомерики.

«Моя героиня, Нина Артамонова, в четвертом сезоне «Теста на беременность» появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача. Судьба приводит ее к одному операционному столу, бок о бок с Натальей Бахметьевой. Ввиду ее категоричного и принципиального характера Нине многое дается нелегко. Однако она старается наладить отношения с коллегами и с Натальей, переживая личные потрясения и неудачи», – рассказывает актриса Кристина Орбакайте.

«Я очень люблю свою героиню и наш фильм, знаю, как любят и ждут его зрители. Думаю, что его любят в первую очередь за то, что он дарит надежду…Я получаю огромное количество сообщений с рассказами о том, как наш фильм помог женщинам пережить самые непростые события в жизни, справиться и найти в себе силы двигаться дальше. Значит мы делаем что-то важное и нужное. И здорово, что мы продолжаем. Главное, чему учит меня эта роль уже не первый год — это вера в то, что чудеса случаются. Что никогда нельзя опускать руки, что жизнь — чудо само по себе», – делится актриса Светлана Иванова.

«Сериал «Тест на беременность» имеет зрительский успех, у него тысячи поклонников, поэтому мы решили продлить историю. Получился интересный сценарий с неожиданными сюжетными поворотами в жизни полюбившихся зрителям героев фильма. В новом сезоне Наташа Бахметьева (Светлана Иванова) продолжает работать в перинатальном центре, однако впереди много трудностей как на работе, так и в личной жизни. Нина Артамонова (Кристина Орбакайте) удивит поклонников сериала, представ в новом сезоне в другом образе. Ей предстоит начать новую страницу своей жизни и после некоторых событий вернуться в знакомую клинику», – комментирует продюсер Наталья Лазарева.

Режиссером нового сезона выступил Николай Хомерики («Ледокол», «Белый снег», «Море волнуется раз»). Над сценарием продолжения работала Евгения Кузева («Восьмидесятые», «Акушерка»). Оператор-постановщик: Шандор Беркеши («14+», «Руммейт»).

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