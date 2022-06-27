Российское кино усилит «активность добра»

Одним из самых влиятельных инструментов сохранения правдивой истории и передачи её новым поколениям по праву считается кино.

Вот как оценивает роль культуры и искусства в сохранении исторической памяти Президент Евразийской Академии кино и телевидения Валерий Давыдович Рузин: «Культура должна быть с кулаками, когда её топчут, когда её пытаются отменить. Наши европейские “партнёры” где-то сильно перебрали в своей оголтелой русофобии. Но и мы сами должны быть активны, должны усилить “активность добра”, “активность сотрудничества”. Я уверен, что тогда мы вместе преодолеем эту пандемию западной русофобии».

Пока Канны рукоплещут вульгарнейшему фильму Кирилла Серебренникова о личной жизни Чайковского, а Венецианский фестиваль отзывает приглашенный ранее фильм Карена Шахназарова «Курьер», ситуация в отечественном кино складывается противоречиво.

Голливудские блокбастеры ушли с российского рынка, а вслед за ними из кинотеатров ушел зритель. Если раньше посещаемость кинозалов в России оценивалась в 3 млн еженедельно, то сейчас эта цифра не превышает и 1 млн. С уходом с российского рынка американских крупных кинокомпаний профессионалы кинорынка ожидают провала на 70%. В 2021 году Фонд кино оценивал долю сборов иностранных фильмов в российском прокате почти в 75% (30,3 млрд руб.). «Российская киноиндустрия такую дыру закрыть не сможет еще очень долго. Для этого мы должны снимать фильмы голливудского качества ежедневно», — отвечает певец Эмин Агаларов, вице-президент компании Crocus Group на вопрос РБК. В регионах кинотеатры начали переходить на работу в выходные дни.

Чтобы выйти из системного кризиса, деятели нашей киноиндустрии начали искать других партнеров и смотреть в те стороны, куда ранее не обращали свой взор. И прежде всего — на страны постсоветского пространства. Ведь мы все хорошо помним великие традиции «Грузия-фильма», «Арменфильма», студий в Ташкенте и Алма-Ате. В странах бывшего СССР зрители кинотеатров до сих пор не забыли русскую речь: ведь все зарубежные фильмы идут в прокате с дубляжом только на русском языке. Даже сейчас, когда там демонстрируются релизы, снятые с проката в России. Но, к сожалению, стоит сказать, что качество дубляжа с годами становится только хуже.

«Все мы люди, и все мы испытываем одинаковые эмоции, которые можно увидеть на экране, но есть некоторые нюансы. Например, шутки, которые невозможно передать и которые переводчики пытаются адаптировать максимально близко к менталитету того человека, который будет это смотреть. Вообще, работа переводчика, редактора и так называемого укладчика текста – самая важная. Проблема в том, что, к сожалению, существует очень мало хороших переводчиков и очень мало хороших редакторов, не говоря уж об укладчиках. Парадокс заключается в том, что для того, чтобы перевести текст с иностранного языка на родной, нужно, прежде всего, знать родной язык», — говорит в интервью редакции СМИ «АртМосковия» режиссер закадрового озвучания и дубляжа и руководитель группы адаптации ТВ-контента «Омской телевизионной компании» Анна Тух.

Но и здесь именно кино помогает изучать русский язык, рассказывает о его истории и развитии: стоит только посмотреть огромное количество телевизионных документальных лент на эту тему.

Сохраняя единое культурное пространство, наши соседи развивают кооперацию. Узбекистан и другие страны — члены Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Грузия решили создать альянс в сфере кинематографа, сообщал еще в апреле Sputnik Узбекистан. Он получит название «Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии». Члены объединения будут создавать совместные фильмы, а также соберут «золотую коллекцию» кинокартин. Россия и Узбекистан уже начали снимать совместное кино, причем — детское, на русском языке! 13 июня в Ташкенте для специалистов индустрии прошел предпоказ нового фильма для детей «Солнце на вкус». Национальная премьера картины состоится на День молодёжи Узбекистана, 30 июня.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков пошел дальше: он предложил вручать Евразийский «Оскар» — аналог голливудской награды. Он станет премией Евразийской Киноакадемии, которую Никита Сергеевич предложил создать, выступая на Евразийском Экономическом Форуме 26 мая. «Сегодня голливудский “Оскар” стал абсолютно политической премией», — считает Михалков.

Но не только близкие, но и дальние соседи внимательно присматриваются к продуктам нашей киноиндустрии, как художественного кино, так и документального. Китайская Академия документального кино впервые за 11 лет своей истории вручила приз «Лучший документальный фильм на иностранном языке» российскому кинорежиссеру Вячеславу Красько за фильм «Я, Че Гевара. История, рассказанная от первого лица». Этот фильм, как и шесть других документальных лент, вошедших в шорт-лист фестиваля, представила Евразийская Академия кино и телевидения (ЕАКТ). Эта организация активно выступает за сохранение исторической памяти и пропаганду ценностей русского мира, против переписывания истории. И всегда находит множество единомышленников по всему миру.

Инструментом общения здоровой части представителей киноиндустрии всегда являлись международные фестивали. Российские кинематографисты, в отличие от западных, не закрывают свои двери перед коллегами, наоборот, активно приглашают их к общению. Так, предстоящий фестиваль документального кино «Победили вместе!» имени Владимира Меньшова, который пройдёт в конце октября в Крыму, приглашает всех желающих представить авторские работы на конкурс. В прошлом году свои ленты привезли режиссёры из 40 стран мира. По словам президента фестиваля Валерия Рузина, это «те, кто стоят на позициях исторической правды и защищают её в своём творчестве».

В этом году Оргкомитет планирует ввести новацию: организовать Дни регионального кино. И начать хотят с Якутии. Ведь якутское кино по праву называют феноменом киноиндустрии последних лет. Примером тому служит новая спортивная драма «Дьулуур: мас-рестлинг», рассказывающая о традиционном якутском виде спорта, вышедшая в широкий прокат 2 июня. Это первая картина якутских кинематографистов, получившая федеральную поддержку.

Надо сказать, что специалисты ВГИКа уже давно всерьёз обсуждают феномен развития регионального российского кино. В нашей стране драйверами развития будут талантливые ребята именно из регионов, считает известный режиссёр Владимир Хотиненко. Может быть поэтому в готовящейся «Программе развития российской киноиндустрии до 2030 года» региональному кино отводится значительная часть. Но уже сегодня Министерство культуры выстраивает систему федеральной поддержки отечественного кино: в программу «Пушкинской карты» вошли 23 картины. Этот список регионы могут корректировать с учетом своей продукции. Так поступил Татарстан, включив в региональную часть карты шесть картин, созданных на студии «Татаркино».

Продюсер Александр Акопов уверен, что вскоре все кинопрокатчики Голливуда вернутся на наш рынок, так как не захотят терять прибыль. Ну а пока российские ленты успешно покоряют сердца зрителей.

Алла ШЕЛЯПИНА

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