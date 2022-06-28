XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» состоится!

XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт с 22 по 27 июля в городах Ивановской области. Специальные показы смотра пройдут в Москве. В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полная программа фестиваля будет объявлена 7 июля.

В этом году фестиваль представляет большой цикл юбилейных мероприятий в рамках 90-летия Андрея Тарковского. Так, начиная с апреля совместно с «Международным институтом Андрея Тарковского» (Флоренция), в рамках проекта «Тарковский 90», по всей стране проходят показы фильмов мастера (от студенческих работ до последних фильмов — «Время путешествия», «Ностальгия», «Жертвоприношение»), а также различных документальных фильмов о его жизни и творчестве. В июле программа будет показана в объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», а также в ряде других кинотеатров России. На сайте tarkovsky90.ru доступно расписание всех событий юбилейного года, а в интернет-магазине можно приобрести авторские сувениры и редкие книги.

Ключевым событием кинофестиваля станет торжественный вечер, посвящённый 90-летию великого русского режиссёра, который пройдет 22 июля на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского.

В Иванове показы кинопрограмм фестиваля пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра. Гостей фестиваля ждет не только кино: по традиции, в рамках фестиваля будут работать выставки, арт-проекты и книжный магазин «Порядок слов».

«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Полная программа фестиваля будет объявлена 7 июля.

Фото – Сергей НАСОНОВ

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