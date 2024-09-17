Ожидание у берега

На XXXIII Международном кинофестивале «Киношок» главный приз за лучший полнометражный фильм – «Золотую лозу» получила картина Натальи Назаровой «Филателия», а исполнительница главной женской роли Алина Ходжеванова – приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино.

Наверное, многие из нас мечтают о том, чтобы их дома кто-то ждал. Но не чужой человек, а близкий. Пожалуй, данная мысль – одна из главных в картине.

На берегу сурового Баренцева моря, в Мурманской области, живёт девушка Яна (Алина Ходжеванова). Она собирает марки и работает на почте. У неё проблемы с речью, ДЦП и лёгкая хромота. Казалось бы, такая ситуация уже должна вышибать слезу у зрителя, но – нет. Яна – тот человек, что доброту со стороны окружающих не ждёт совсем. Она очень реалистично относится к себе и к жизни, может резко и правильно по ситуации ответить, что придает достоинства и сил девушке. Филателия – её неподдельное увлечение, любимое занятие, оставшееся от отца – когда-то погибшего моряка. А потом у Яны не стало и матери…

Яна не ждёт никакого счастья, она на него и надежд-то никаких не испытывает, но когда оно всё же проглядывает из-за суровых мурманских вод, Яна (не сразу) не сопротивляется. Петя (Максим Стоянов) – моряк с непростой мужской судьбой. У него тоже умер близкий человек – дочь, которая тоже была больна, и Яна для него – одновременно и ребёнок, и женщина, которая способна любить и ждать его.

«Филателия» – фильм не столько сказочный, сколько реалистичный. Немало найдётся людей, которым в жизни пришлось столкнуться с неприятием окружающих, неприкрытыми ненавистью и завистью, с самыми гадкими поступками. Когда ты его смотришь, ты плачешь и смеешься одновременно, ибо всё тебе очень знакомо. Картина не только о Золушке, встретившей, наконец, своего принца. Она о том, что современная Марья Тимофеевна Лебядкина в моряке Пете разглядела родственную душу, а милосердие – главное слово в картине.

Марина АБРАМОВА