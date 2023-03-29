Институт развития интернета поддержит 20 дебютных проектов кинематографистов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса на создание дебютных работ, среди которых – пилотные серии художественных, анимационных, документальных сериалов и короткометражные проекты начинающих режиссеров и сценаристов. Общая сумма поддержки – почти 57 миллионов рублей.

Среди победителей – комедийный фильм «Премия» о жителях маленького города, сериал «Собери меня, если сможешь» о победившем зависимость наркомане, ностальгический комедийный сериал «Старость, я люблю тебя!», короткометражная драма «Соседки», посвященный проблемам буллинга фильм «Идеальный класс» и другие игровые проекты.

В числе документальных работ – веб-сериал «Мексика и Россия: союз двух культур», проект «Искусство танцевать: Балет» о развитии танцевального искусства в России, история одной семьи в короткометражном фильме «Там, где ты спишь», проект «Мягкая сила» о женщинах-волонтерах в зоне военных действий и другие.

Поддержку также получат анимационные сериалы «Кит плывёт на Север» по одноименной философской сказке Анастасии Строкиной, «Метеопатруль» о буднях молодых российских ученых, «Арктика 17» в жанре космической научной фантастики.

«Мы запустили этот отбор, чтобы поддержать начинающих, перспективных, талантливых кинематографистов, проекты которых не могут и не должны соревноваться с крупными и масштабными участниками наших основных конкурсов. Условия – соответствующие: мы авансируем пилотную серию или короткий метр и не требуем высоких отчетных показателей по просмотрам в Интернете, хотя эксперты в любом случае отбирают интересные зрителям истории. Для меня лично это был самый интересный и важный конкурс за год. В ноябре или декабре этого года мы обязательно объявим еще один отбор дебютных проектов», – отметила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

До конкурса было допущено 157 проектов, из которых 31 финалист представлен членам Конкурсного комитета на очной защите. Среди обязательных условий – участие в проекте дебютанта-сценариста или дебютанта-режиссера с образованием по одной из следующих специальностей: сценарное мастерство, режиссура кино и телевидения (включая документальное), актерское мастерство, анимация, реклама и связи с общественностью. Также требовалось письмо о поддержке от опытного наставника.

Проекты должны быть реализованы до ноября 2023 года.

Создавать контент будут студенты и выпускники ВГИКа, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Московского государственного института культуры, Института кино и телевидения (ГИТР), Киношколы имени Сергея Бондарчука, Высшей школы экономики, Российского государственного института сценических искусств, Института современного искусства и других учебных заведений.

Наставниками дебютантов выступили режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Сергей Урсуляк, Николай Лебедев, Сергей Мирошниченко и другие деятели киноиндустрии.

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