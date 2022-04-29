ПЕРМЬ: Первые победители конкурса артистов балета «Арабеск»

Подведены первые итоги XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Жюри конкурса и жюри прессы, а также представители СТД РФ назвали победителей и дипломантов Конкурса современной хореографии, который завершился 27 апреля 2022 года.

По решению жюри, первая премия балетмейстеру за постановку номера современной хореографии – не присуждается. Вторую премию получает Лилия Симонова (Россия, Москва) за постановку номера «Маргарита». Бронзу поделили — пермячка Ксения Малинина за постановку номера «При тусклом свете» и Елизавета Мазуркевич из Москвы за постановку номера «Mielikki».

Среди отмеченных жюри исполнителей современной хореографии только пермяки. Первая премия исполнителю современной хореографии присуждена Валерии Кузнецовой (Россия, Пермь) за номер «На вершине все пути сходятся» (хореограф Юлия Репицына). Вторая премия поделена между: Георгием Еналдиевым (Россия, Пермь) за исполнение номера «Попутчик» (хореограф Алексей Расторгуев) и Генрихом Райником (Россия, Пермь) — за исполнение номера «Септаккорд» (хореограф Алексей Расторгуев). Третья премия досталась Олегу Мангадаеву (Россия, Пермь) за исполнение номера «На вершине все пути сходятся» (хореограф Юлия Репицына).

Специальный приз Владимира Васильева за артистизм получил Егор Березиков (Россия, Барнаул).

Жюри прессы также отметило дипломами за воплощение современной хореографии: Никиту Повалихина (Россия, Ростов-на-Дону) за исполнение номера «Чужой» (хореография Виты Мулюкиной), Егора Березикова (Россия, Барнаул) за исполнение номера «Пока, месье!» (хореография Александра Могилева) и Генриха Райника (Россия, Пермь) за исполнение номера «Септаккорд» (хореография Алексея Расторгуева).

По решению Союза театральных деятелей России, специальную премию получают: хореограф Алиса Куликова (Россия, Москва) за воплощение образности силы чувств в номере «Пока не пойдет дождь» и исполнитель Михаил Присекин (Россия, Барнаул) за синтез актерской выразительности, технического мастерства и культуры танца в номере «Трудно быть птицей» (хореография Дарьи Вергизовой).

28 апреля, в Пермском театре оперы и балета проходит третий, финальный, тур основного конкурса. В течение дня выступят 32 танцовщика. Победители основного конкурса станут известны 29 апреля.

Торжественное закрытие и награждение лауреатов конкурса артистов балета «Арабеск» пройдет 29 апреля, 29 и 30 апреля состоятся два гала-концерта лауреатов конкурса. Напоминаем, что третий тур и гала-концерты можно будет посмотреть не только из зрительного зала, но и онлайн на сайте конкурса.

Подведение итогов зрительского голосования и вручение приза зрительских симпатий состоится на закрытии конкурса 29 апреля.

Фото – Никита ЧУНТУМОВ

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