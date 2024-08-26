РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМосква«Восточный музей Петра Щукина» воссоздадут в Музее Востока

«Восточный музей Петра Щукина» воссоздадут в Музее Востока

editor
By editor
61
восточный музей петра щукина

Коллекционирование у знаменитых московских купцов Щукиных было в крови. Иначе как объяснить, что пятеро из семи братьев серьезно увлекались собиранием антикварных и живописных ценностей? Брат Иван оставил после себя коллекцию импрессионистов мирового уровня. А Петру для своего собрания пришлось построить целый музей. При этом часть коллекции была родом из восточных стран. Именно эти артефакты и стали главными героями выставки «Восточный музей Петра Щукина».

«Его профессиональная деятельность, связанная с текстилем, позволяла ему безошибочно определять ценность антикварных бархатов и шелков, ковров и деталей костюма. Петра Ивановича интересовал не только Восток сам по себе, но и его влияние на русскую культуру и искусство. Отдельно занимали его восточные орнаменты и символика, формы и художественные приемы», – пояснила куратор выставки Полина Коротчикова.

В 1905 г. П.И. Щукин передал свой музей вместе с коллекцией в дар Историческому музею, где большая ее часть хранится и теперь. Книги отправили в фонды Государственной исторической библиотеки. Некоторая часть восточного собрания П.И. Щукина после революции была передана созданному в 1918 г. Музею Восточных культур, где спустя век попытались воссоединить предметы, разделенные людьми и временем.

В экспозицию вошло более 200 предметов, включающих ковры, роскошные ткани, миниатюры – раджпутские и персидские, а также знаменитые могольские из рукописи Бабур-Наме. Восточная мебель, вышивки, металл, камень и лаки Ирана, Турции, Индии, Китая и Японии – область интересов коллекционера была чрезвычайно широка.

«Увлекшись каким-либо предметом, страной или темой, Щукин старался найти информацию на всех доступных для него языках, выписывал книги у французских и немецкцих букинистов, вел переписку с историками, учеными и сотрудниками музеев, заказывал переводы с арабского и персидских языков. Слава о его коллекции вышла далеко за пределы Российской Империи. Сотрудники Лувра собирались приехать в Москву и увидеть музей вживую, но не успели – Щукин умер», – рассказала куратор выставки Софья Чертихина.

Предыдущая статья
На Судостроительном заводе «Северная верфь» прошел концерт марафона «Музыка в цехах»
Следующая статья
Рекордное количество площадок в России и за рубежом стали участниками «Ночи кино 2024»​​​​​​​​​​

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru