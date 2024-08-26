«Восточный музей Петра Щукина» воссоздадут в Музее Востока

Коллекционирование у знаменитых московских купцов Щукиных было в крови. Иначе как объяснить, что пятеро из семи братьев серьезно увлекались собиранием антикварных и живописных ценностей? Брат Иван оставил после себя коллекцию импрессионистов мирового уровня. А Петру для своего собрания пришлось построить целый музей. При этом часть коллекции была родом из восточных стран. Именно эти артефакты и стали главными героями выставки «Восточный музей Петра Щукина».

«Его профессиональная деятельность, связанная с текстилем, позволяла ему безошибочно определять ценность антикварных бархатов и шелков, ковров и деталей костюма. Петра Ивановича интересовал не только Восток сам по себе, но и его влияние на русскую культуру и искусство. Отдельно занимали его восточные орнаменты и символика, формы и художественные приемы», – пояснила куратор выставки Полина Коротчикова.

В 1905 г. П.И. Щукин передал свой музей вместе с коллекцией в дар Историческому музею, где большая ее часть хранится и теперь. Книги отправили в фонды Государственной исторической библиотеки. Некоторая часть восточного собрания П.И. Щукина после революции была передана созданному в 1918 г. Музею Восточных культур, где спустя век попытались воссоединить предметы, разделенные людьми и временем.

В экспозицию вошло более 200 предметов, включающих ковры, роскошные ткани, миниатюры – раджпутские и персидские, а также знаменитые могольские из рукописи Бабур-Наме. Восточная мебель, вышивки, металл, камень и лаки Ирана, Турции, Индии, Китая и Японии – область интересов коллекционера была чрезвычайно широка.

«Увлекшись каким-либо предметом, страной или темой, Щукин старался найти информацию на всех доступных для него языках, выписывал книги у французских и немецкцих букинистов, вел переписку с историками, учеными и сотрудниками музеев, заказывал переводы с арабского и персидских языков. Слава о его коллекции вышла далеко за пределы Российской Империи. Сотрудники Лувра собирались приехать в Москву и увидеть музей вживую, но не успели – Щукин умер», – рассказала куратор выставки Софья Чертихина.