Родители снова в деле!

В Москве завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной.

В предыдущем сезоне поколение «детей» оказалось по обратную сторону баррикад: сыновья Соколовых сами стали родителями, а Саша (Александр Самойленко) и Маша (Мария Порошина) — дедушкой и бабушкой. Действие нового сезона развернется через полтора года: у Ильи (Никита Митасов) и Сони (Алина Дулова) за это время появился маленький Даня (Лев Киричков). Прислушаться к старшему поколению и его советам или следовать современным подходам в воспитании детей? Это лишь один из множества вопросов, на который предстоит ответить молодым родителям. А старшим Соколовым придется вспомнить, как управляться с непоседливыми младшеклассниками: старшие внуки Владик (Борис Дейков) и Лиза (Арина Савостьянова) останутся на их попечении, пока их папа с мамой будут в командировке. Справятся ли бабушка и дедушка с организацией дня рождения в стиле «Принцесс»?

К своим ролям в новом сезоне вернутся Анастасия Крылова («Жить жизнь», «Трудные подростки»), Артем Башенин («Хоккейные папы», «Монастырь»), Александр Самойленко мл. («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Ангелина Поплавская («Дылды»). Появится в кадре и Ольга Волкова («Папины дочки. Новые») в роли бабушки. В режиссерском кресле по-прежнему Александр Жигалкин («Папины дочки. Новые», «Воронины»), многодетный отец и большой поклонник проекта, считающий сериал «наглядным пособием по выстраиванию взаимоотношений с близкими».

«Все проблемы надо решать сообща и с чувством юмора — об этом наш сериал. В новом сезоне героям придется преодолеть немало вызовов и препятствий: от внезапного визита родственников-байкеров и устройства теплицы до подготовки к космическому полету и масштабного автопутешествия. Наши Соколовы не ищут легких путей, но несмотря на лихо закрученный сценарий, на площадке у нас всё как в кадре: сплошная любовь, веселье и согласие», — говорит Александр Жигалкин, который снова появится в сериале в роли отца Полины, героини Анастасии Крыловой.

Самое главное в жизни — проводить время с близкими. Наш сериал «Родители родителей» идеально подходит, потому что его можно смотреть вместе всей семьей, находить интересные каждому моменты. В новом сезоне зрителей ждет еще больше увлекательных сюжетных поворотов, взаимодействия поколений, и всего того, за что аудитория любит канал «Солнце». Мы очень рады завершению съемок второго сезона — ведь первый показал прекрасные результаты, достигнув доли 3,1 пункта среди женской аудитории 25-45 лет с детьми. Смотрите «Родители Родителей» на канале «Солнце» все вместе, проводите время с близкими!” , — отмечает генеральный продюсер телеканала «СОЛНЦЕ» Рубен Оганесян.

«За время, пока мы живем с этим проектом, семья Соколовых уже стала родной и близкой. Этот сериал смотрят и мои дети, и дети моих друзей, и мои коллеги. И каждый раз авторы умудряются найти что-то, что заставляет смеяться и взрослую аудиторию, и совсем юную. Этот сезон не станет исключением, в нем очень много тепла и доброго юмора», — комментирует Александр Самойленко.