«Безответная»: Настасья Самбурская представила клип и песню на стихи Михаила Гуцериева

Популярная актриса театра и кино, телеведущая и певица Настасья Самбурская представила клип и песню «Безответная» на стихи Михаила Гуцериева. Песня стала новой серией музыкальной кино-саги «Вселенная GM», созданной поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Дарьей Кузнецовой. Режиссёром видео стал Сергей Малюгов.

Главная идея, проходящая сквозной линией через все мини-фильмы сериала «Вселенная GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий».

Новая серия саги получила название «Безответная». Исполнительницей песни и главной героиней музыкального кино-клипа стала Настасья Самбурская. В сюжете клипа телевизионная компания создаёт теле-шоу «Мелодия года», которое все мечтают продать партнёрам из Китая и сорвать куш. Именно презентация должна была произвести «вау эффект» на покупателей. Но всё идёт не по плану… Как только артефакт — виниловая пластинка — начинает своё движение, презентация оказывается под угрозой провала. А чем закончится эта история, смотрите в полной версии клипа на YouTube канале Gutseriev Media.

«Всё прошло очень гладко. Максимально организованная команда. Такое вовлечение в процесс встречаешь довольно редко. Здесь всё было понятно и проблем не было. Мы сняли классный клип. 4 полных дня съёмок. Огромное количество локаций. Москва и красоты Дагестана, много востребованных актёров, прекрасный режиссёр и операторы. Я всегда хотела хороший клип», — поделилась Настасья Самбурская.

Непочатая рюмка на столе,

И любовь на сердце притаилась,

А его рука уже на моём бедре,

И по наклонной всё покатилось.

«Короткий метр — это самая сложная форма повествования: за короткий промежуток времени, ты должен максимально раскрыть героев, их характеры, сделать их интересными. Я до съёмок не работал с Настасьей и был очень удивлён, как её любит камера. Такая дикая киногеничность! Ей может позавидовать любой артист. Михаил Владимиров, мой друг, актёр, замечательно исполнил свою роль режиссёра «Мелодии года», актриса Надежда Сысоева сыграла маленькую, но запоминающуюся роль», — вспоминает о съёмках режиссёр Сергей Малюгов.

«У нас был замечательный продюсерский дуэт в работе над данным клипом: я и Фёдор Кан. Мы профессионально затащили в нашу компанию режиссёра Сергея Малюгова («Кино про бандитов») и оператора Угулбека Хамраева («Вампиры средней полосы», «Троцкий», «Мажор»), и всё покатилось по наклонной, как только очередной артефакт GM, в виде виниловой пластинки, начал своё движение. В 7 минутах видео, в форме лёгкой самоиронии, хотелось рассказать о нелёгкой доле продюсера в развлекательной индустрии, показать изнанку подготовки любого музыкального шоу. Это зарисовка об ожидании и реальности, о бизнесе и творчестве, и конечно же, волшебстве кумира для его поклонников. В клипе приняли участие известные актёры: Ростислав Бершауэр, Юля Топольницкая, Надежда Сысоева, Михаил Владимиров, Рухин Магеррамов. Так как даты съёмки постоянно менялись, то актёрский состав собрался по воле счастливого случая. Это большая удача для нас. Настасья великолепно отыграла свою роль, такая невероятная красота в кадре. Но красота в кадре была не только от нашей героини, ещё и просторы Дагестана дали нам свободу в картинках. Спасибо принимающей стороне. Всё было идеально. Желаю приятного просмотра очередного эпизода «Вселенной GM», — рассказала Дарья Кузнецова.