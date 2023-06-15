«Атлантида» – премьера на ТВ!

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») представляет — впервые на российском ТВ красивая арт-драма о молодости под шум ночных гонок на моторных лодках «Атлантида».

Фильм-номинант Венецианского кинофестиваля! Главный герой Даниэле — молодой человек из Сант-Эразмо, острова на окраине Венецианской лагуны, живет уединенно, не общается даже со сверстниками, гоняющими на скоростных «баркино». Они одержимы строительством мощнейших моторных лодок, в результате чего тихий водоем становится опасной гоночной трассой. Даниэле тоже мечтает о сверхбыстрой лодке, способной сделать его лидером, но все его усилия на пути к мечте и признанию дают противоположный результат.

Где? «Кинопремьера», 21 июня, 20:30

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