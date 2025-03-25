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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМир книгИрина Миронова и издательство «ЭКСМО» выпустили первое в России коллекционное издание о...

Ирина Миронова и издательство «ЭКСМО» выпустили первое в России коллекционное издание о российском клипмейкинге

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легендарный клипмейкер ирина миронова
Фото © КушнирПродакшн

В авторском артбуке «КЛИПЫ НАВСЕГДА» представлено более 1000 фотографий со съемочных площадок легендарного режиссера-клипмейкера, снятых в период с 90-х годов по настоящее время.

Основу книги составляют работы одних из лучших репортажных и портретных российских фотографов, которые в разные годы работали на съемочных площадках Ирины Мироновой и «архивировали» уникальные моменты творческого процесса под руководством режиссера.

Издание включает в себя бэкстейджи со съемок самых знаковых музыкальных клипов и арт-фильмов за последние 30 лет. Большинство из них — редкие кадры, которые ранее не были опубликованы.

«Я стала режиссером, чтобы осуществлять несуществующее. Сказочные миры. И об этом я мечтала всегда. С раннего детства я полюбила мультфильмы — как лучшие параллельные миры, где возможно все. Все хорошее. А когда осознала, что эти фантастические пространства существуют не сами по себе, а их кто-то СОЗДАЕТ, я и захотела стать таким создателем. Автором. Вот я им и стала», — объясняет Ирина Миронова.

«КЛИПЫ НАВСЕГДА» — это история российского клипмейкинга, рассказанная от первого лица и представленная в виде уникальных фотографий со съемочных площадок легендарного российского клипмейкера.

Книга, производит настоящую революцию в издательском мире: полноцветная печать на мелованной бумаге, тканевый переплет, фольга на обложке, дизайнерская бумага на форзацах — уникальный полиграфический продукт. Книга дополнена специальными вкладышами разного цвета и размера — фактурная эклектика и архитектура сборки книги абсолютно оригинальная. Издание дополнено фрагментами авторских текстов Ирины Мироновой, в которых она делится рабочими и личными моментами.

Подарочный фотоальбом приятно удивит и порадует содержанием и исполнением любителей хорошего кино, креативного видео, художественно ценных фотографий и всех, кто ценит музыку. На страницах альбома вы встретите много известных лиц, прикоснетесь к невероятному миру съемочных площадок, погрузитесь в удивительную параллельную реальность современного арта.

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