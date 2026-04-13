Транссибирский Арт-Фестиваль привлек в Красноярский край тысячи поклонников музыки

С 22 марта по 10 апреля Красноярский край стал площадкой для проведения XIII Транссибирского Арт-Фестиваля, проходившего под художественным руководством народного артиста РФ Вадима Репина. В этом году культурное событие охватило три населенных пункта региона: Красноярск, Назарово и Шарыпово. Зрителям было предложено девять концертов, собравших в общей сложности порядка 7 тысяч местными жителями.

Красноярск стал частью музыкального Транссибирского маршрута в 2015 году, на втором году существования фестиваля, и с тех пор занимает важное место в его программе. Программа 2026 года отличалась масштабом и разнообразием, включая 9 концертов с участием двух блистательных оркестров – Красноярского академического симфонического и Московского государственного академического симфонического.

Во главе оркестров стояли такие выдающиеся дирижеры, как Боян Суджич, Владимир Ланде и Иван Никифорчин. Десять виртуозных солистов и звезды балета ведущих российских театров создали незабываемую атмосферу, которая надолго останется в памяти публики. Фестиваль продемонстрировал впечатляющее разнообразие исполняемых жанров: от монументальных симфонических произведений до утонченной камерной музыки.

Не обошлось и без премьерных исполнений. 2 апреля красноярская публика услышала новейшее произведение «Чакона» современного и популярного композитора Сергея Ахунова. Программа фестиваля не ограничивалась исключительно классическим репертуаром. Зрители имели возможность насладиться балетными постановками, окунуться в страстный мир фламенко и оценить изысканность камерных выступлений.

Завершающим аккордом красноярской части XIII Транссибирского Арт-Фестиваля стал вечер, посвященный оркестру-резиденту фестиваля в Красноярске – Красноярскому академическому симфоническому оркестру под управлением Владимира Ланде. Вместе с народным артистом России Вадимом Репиным были исполнены два шедевра симфонического наследия XIX и XX веков: Концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича и «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль был организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры Красноярского края, подтвердив свой статус одного из ведущих культурных мероприятий страны.